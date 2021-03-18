新北「上課yo！學生安全即時通」啟用 首創數位點名智慧校園

新北市邁出智慧校園一大步，市長侯友宜今（18） 日至永和區頂溪國小啟用新北校園APP「上課yo！ 學生安全即時通」，實際體驗運用APP進行線上請假、數位點名、 推播聯繫、即時管理等功能，該系統即日起提供各校運用， 以落實行政減量，大幅提升行政效能。

侯友宜市長表示，新北市將「智慧城市」列為施政重點， 積極推動各項新科技，提供民眾更便利的生活。在學校經營上， 新北市是第一個推動學校數位點名的城市，家長、 教師與行政人員運用新北校園通APP，即可線上進行請假、點名、 聯繫，第一時間掌握學生動向及安全，不僅提升親師間的即時聯繫， 減少紙本傳遞時間，亦可讓教育局即時掌握各校相關數據， 適時加以協助或提供決策參考。今日啟用後將輔導各校逐步推動， 預計110學年度起全市國中小全面實施，落實智慧校園。

本次啟用四大功能，包含：學生請假線上化，家長可運用校園通AP P幫學生請假，老師透過APP審核通過後，立即回傳訊息給家長， 學生請假紀錄直接連結出缺席紀錄，全程e化，既省時又方便；課堂 點名數位化，結合全市各班皆有配置教師平板及無線AP， 老師可以直接用平板點名，缺席名單會透過APP推播給行政單位， 取代過去紙本簽到遞送行政單位的作法；學生安全即時通， 學務處收到缺席通知後，即刻透過APP推播「學生未到校」 訊息至家長手機，亦可同步電話聯繫家長， 以最短時間確認學生安全；缺勤管理自動化， 教育局即時掌握彙整全市學校缺勤報表，可依照各分區、 假別及學校顯示，取代各校每日需公務填報的作法。

今天參與試用的家長蘇筱喻表示，手機已經是每個人離不開身的用品 ，可以利用APP請假真是家長的一大福音， 更重要的是老師審核通過後會直接推播訊息通知家長， 顛覆了她對學校行政的認識。頂溪國小陳勇男老師則表示，有了校園 通APP的請假點名功能，直接在系統平台紀錄了學生的差勤狀況， 完全免除了紙本登記的方式， 而且行政組長可以即時通知和聯繫家長，瞭解學生缺席的原因， 讓導師及行政組長在處理班級事務上更加輕鬆。

教育局表示，新北校園通APP於去(109)年底完成更新， 提供親師生多達19項的功能服務，如學生請假、 成績查詢及午餐管理等，今(110)年2月續推出「學雜費繳費」 功能，現在更增加「上課yo!」請假點名，將持續努力創新， 為學校、教師、家長打造更進步的智慧校園， 提供孩子更安全便利的校園環境。

照片來源：新北市教育局提供