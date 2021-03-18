麻雀雖小 五臟俱全 偏區長輩喜歡到行動銀髮俱樂部原因在這

由國際獅子會300B2區捐贈的首輛行動銀髮俱樂部車，每周開往平溪東勢里等偏區9里服務，這部特別打造的車輛，包含有卡拉OK、線上平台、遠距諮詢等智慧科技設備，搭配隨行的動健康老師、服務人員，以及媒合相關失智衛教、甚至現場看診等醫療資源和共餐服務，吸引長輩前來，當地里長笑說，行動車歐翼翅膀尚未完全展開，阿公阿嬤已迫不及待搬椅子坐在車前了。

新北市政府社會局長張錦麗表示，侯友宜市長推動「里里銀髮俱樂部」，要在全市29區1,032里設立，以供當地長輩就近參加健康促進、養生課程、老人共餐等，目前全市已設置916處，仍在加緊佈建，對於偏區遠鄉，因幅員遼闊，則推出行動銀髮俱樂部因應，將各項資源整合，以外送的概念提供到宅服務，以豐富偏區，讓長輩一樣幸福。

新北市首輛行動銀髮俱樂部委託台灣在地安老推展協會辦理，協會理事長呂子煒表示，該協會從去年10月起，便受市府委託，在平溪東勢、望古、南山、平湖、新寮、石底、平溪、白石、薯榔等9里試辦居家關懷訪視、電話問安等服務，今年元月16日獲得市府提供的行動車輛後，結合智慧測量並連結數位課程平台等增值服務，以提供當地長輩更周全的照顧。

平溪區長曾繁盛說，平溪區人口有4,403人，其中老人有1,363人，老年人口比超過30％，因屬山區，各項資源較為匱乏，感謝市府引進行動銀髮俱樂部和相關資源，讓長輩可以就近在地安老，健康樂活。

東勢里長同時身兼紫東社區理事長李明宏表示，紫東社區原來包含紫來村和東勢村，在民國99年成立，里民多半務農，栽種茶葉、山藥和珠葱等，因年輕人往城市發展，人口老化嚴重，在市府協力下引進資源，像是台北醫學大學附設醫院家醫科，每周二都會由主任林章賢率醫護人員到社區為長輩看診。

除了醫療資源進場，為預防長輩失智失能，在地安老推展協會也安排汐止國泰醫院護理長賴家敏為長輩及家屬衛教，詳細解說失智的徵兆和預防。另有動健康種子老師胡智惠帶領長輩一起做平甩功，有些長輩即使無法久站，坐在椅子上仍努力地甩手運動。

今年61歲的葉素真從高雄甲仙嫁來平溪40年，在聽了失智預防課程之後感慨的說，母親晚年罹患失智，在姐姐的店裡吃完蛋餅早餐後，一直抱歉說沒帶錢出來，姐姐解釋一番後，才驚覺母親已不認得女兒了，如果早點有失智預防的知識，相信會讓母親過得更安然。

東勢里及鄰近約60位長輩，在享受行動銀髮俱樂部各項貼心服務後，就在社區前廣場共餐。台北市周遊獅子會魏于珊贊助部分魚、肉，在志工的烹調下，結合長輩自種的蔬果，一起享用快樂餐。