Sustainalytics評比稱霸全球保險業 富邦金控永續表現再獲CDP「供應鏈議合」最高A級評等

富邦金控董事長蔡明興表示，經過五年的努力，將企業永續經營的精神深植到各子公司，更策略性地推動永續與業務核心職能結合，讓金融影響力得以發揮。... 富邦金控董事長蔡明興表示，經過五年的努力，將企業永續經營的精神深植到各子公司，更策略性地推動永續與業務核心職能結合，讓金融影響力得以發揮。(照片由富邦金控提供)

富邦金控永續績效屢獲國際評比肯定，再傳捷報！ 歐洲專業永續評比機構Sustainalytics三月初公布2 020年ESG(環境、社會、治理面)評比成績， 富邦金控永續績效位居全球保險產業第一名， 創下國際永續評比最高成就。同時，繼CDP氣候變遷評比「A List」榮譽，再度榮獲「供應鏈議合」最高A級評等， 顯示富邦金控於永續經營之卓越表現。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年底開始推動「 永續經營（ESG）願景工程」，經過五年的努力， 將企業永續經營的精神深植到各子公司， 更策略性地推動永續與業務核心職能結合，讓金融影響力得以發揮。

永續績效更上層樓 Sustainalytics評比勇奪全球保險業第一

Sustainalytics為歐洲具備約30年永續評比經驗的 機構，每年對全球超過13,000家企業進行ESG(環境、 社會、治理面)風險評分。在Sustainalytics三月初 公布最新ESG(環境、社會、治理面)評比成績， 富邦金控永續績效勇奪全球保險產業第一名，締造台灣保險業新猷， 且位居全球企業前3%。其中，富邦金控在「個資保護、資訊安全、 員工多元性、洗錢防制、企業誠信」等五項指標皆獲得滿分， 多項績效亦獲肯定，穩居國際標竿領導企業。

台灣首家且唯一金融業 達成CDP「雙重A級」最高榮譽

CDP(成立之初名為Carbon Disclosure Project碳揭露計畫，現統稱CDP)公布2020年供應鏈 報告，富邦金控榮獲「供應鏈議合」最高A級評等， 是台灣第一家且是唯一獲此殊榮的金融業，亦是富邦金控繼2020 年CDP「氣候變遷」A List佳績後，再次榮獲CDP的最高肯定。過去， 國內僅有製造業、科技業同時獲得CDP雙重A級榮譽， 富邦金控成為台灣首家金控獲得CDP雙項評比「A級最高榮譽」， 締造台灣金融業環境永續的新紀錄， 亦是對富邦金控面對氣候危機所採取積極行動之肯定。

蔡明興指出，全球持續消耗環境資源， 失控的碳排放量使地球進入氣候緊急狀態， 富邦金控視氣候變遷管理為企業的重要承諾，CDP雙重評比最高榮 譽的肯定，代表富邦優異的氣候變遷管理能力。蔡明興更呼籲， 金融業在自身營運面較無排放氣體、汙水議題， 但是每一筆資金投入帶動更多企業營運活動，因此重視環境議題， 並與合作夥伴及客戶進行充分溝通及合作更形重要。

富邦金控積極與供應商、客戶及投融資對象溝通環境議題， 落實永續供應商管理，100%供應商簽署企業社會責任守則， 鼓勵與富邦合作的夥伴強化環境、社會面永續作為； 同時透過邀請客戶申請線上服務，積極推動無紙化，單一年減少的A 4 用紙可堆疊出67棟台北101；投融資方面， 富邦金控以負責任的投資行為、嚴格授信審核機制， 發揮資金影響力，協助產業綠色轉型。

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構， 每年評比全球近萬家企業的環境表現，其中供應鏈議合評比( Supplier Engagement Rating)，主要針對企業在環境治理、減碳目標、 範疇三碳排量、價值鏈議合題組進行評分， 富邦金控在這些面向皆獲得A級評等， 顯見富邦成功發揮外部影響力，促進供應商、上下游合作夥伴、 投融資企業減少碳排放，攜手打造永續環境。

此外，根據MSCI (摩根史坦利) 2020年ESG評比報告，富邦金控從A級晉升至AA級(最高為 AAA級)，位居全球人身與健康保險業前17%； 同時持續四年入選道瓊永續指數(DJSI)最高等級世界指數( DJSI World)。

綜觀國際四大永續評比DJSI、MSCI、CDP、Sustai nalytics，富邦金控持續交出亮眼成績單，2020年永續 績效更上一層樓，顯見永續深植於企業文化的重要。未來， 富邦金控將持續接軌國際永續趨勢， 整合資源以永續正向的世界為願景，發揮正向力量，創造共好社會。

照片由富邦金控提供