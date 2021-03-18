臺企銀推出數位存款帳戶四重好禮 優惠利率最高1.5%

百年老店臺灣企銀出手就是不一樣，數位存款帳戶權益再升級， 推出高回饋低門檻的優惠，客戶除了享有超高優惠存款利率外， 今年還祭出現金回饋及跨行提款、轉帳各10次免手續費等多項好禮 ，滿足客戶數位金融多元需求。

今年臺灣企銀數位存款帳戶祭出四重好康，直接從110年1月29 日給到年底，第一重：提供新臺幣(以下同)1萬元至15萬元內直 接享有優惠存款利率1.5%；第二重：每月跨行提款/轉帳(限指 定通路)各10次免手續費；第三重：以數位存款帳戶綁定台灣Pa y並消費扣款掃碼交易成功(不含轉帳購物交易)，每月首筆享10 元現金回饋；第四重：以數位存款帳戶辦理停車費代扣款成功， 每筆皆可於次月第一個營業日回饋1元無上限。 臺灣企銀滿足客戶存款、提款、轉帳、消費及各項費用扣繳需求， 實現「金融即生活，e指搞定」。

臺灣企銀內部分析統計，109年線上交易筆數較108年成長近三 成，109年網路銀行與行動銀行的客戶數更較108年有53%的 年增幅，顯示客戶交易模式逐漸改變， 更重視數位工具便利性及多元性。 臺灣企銀數位存款帳戶提供一站式服務，整合簡易開戶流程、 直覺式操作、儲蓄與生活消費，多元應用一次到位，輕鬆享受24小 時服務零時差。

臺灣企銀始終瞭解客戶需求，持續創造客戶小確幸，110年數位存 款帳戶全新優惠一推出，即在網路掀起不少話題與討論， 詢問與申請數量暴增，自1月底開辦日起每周有近千位客戶申請， 一個月將近4,000人完成開戶，內部計算至2月底數位存款帳戶 餘額相較109年底成長高達6.4倍。

臺灣企銀在金融科技的研究與投入不遺餘力，不論在人工智慧、 大數據分析、OPEN API、生物辨識、區塊鏈、自動化機台等， 都有十足成效與創新應用，為進一步提升數位金融使用率， 滿足消費者對零接觸的金融服務需求，臺灣企銀積極打造線上、 線下無縫隙智慧金融服務，持續提供最創新、最完善數位金融平台， 成為民眾數位金融最佳夥伴， 朝向民眾首選的數位金融服務最佳銀行邁進。