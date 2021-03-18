打造台灣首座 韌性、本土、多樣性的城市森林

由林業試驗所、國立臺灣圖書館、新北市中和區公所，以及新中和社區大學共同打造韌性都市林，將於110年3月19日下午兩點在中和四號公園進行。為了將都市林的韌性往上提升，將由新中和社區大學韌性都市林志工隊動手種植28種原生灌木及草本植物，建構生物多樣性灌叢，預期可增加都市林的層次與結構外，豐富公園裡的生物多樣性。

林試所葛兆年研究員指出，去年舉辦灌叢生態化活動，在中和四號公園栽植十多種原生植物所組成的灌叢，為小生物創造棲地，也為民眾帶來不同的景觀，獲得極大迴響，今年栽植更多種不同的原生植物，可增加更多生物多樣性。本次栽植的生物多樣性灌叢中，小葉黃鱔藤果色多變，植株形態優美可作為觀賞綠籬；燈秤花為落葉性的灌木，小枝光滑褐色似秤桿，故名燈秤花。秋、冬季落葉前，常會轉成金黃色；小梗木薑子為台灣特有種，俗稱黃肉樹是指它的木材呈現黃色，質地緻密，堅韌，可做小型的器具用材，花為黃色或淡黃色雌雄異株──也就是說雌花和雄花是生長於不同棵的樹上。

自去年9月起林試所與新中和社大合辦「韌性都市林志工隊培訓」，學員大多來自社區，每周研習都市林相關課題，未來可參與韌性都市林的管理、生態調查記錄等工作，實際強化社區與在地環境的連結及韌性。林試所曾彥學所長表示，希望透過此韌性都市林的計畫，不僅打造出中和四號公園環境的韌性，也希望能增加社區的韌性。同時呼籲附近的居民跟中和四號公園形成更好的連結網絡，將都市林的重要性傳播給周遭更多關心環境的居民，一起守護我們的生態環境。

燈秤花。(照片由林業試驗所提供)