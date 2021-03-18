美國水療中心槍擊案　死者多亞裔疑與種族仇恨有關

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）新冠肺炎疫情爆發後，有部分國家因為病毒的來源可能是中國，爆發了反亞洲人的抗爭，原本對亞洲人就有的種族歧視更是一發不可收拾。16日美國喬治亞州發生數起槍擊案，由於亞裔人士佔傷亡多數，又引發了對仇恨犯罪的討論。

喬治亞州的阿克沃斯市（Acworth）與亞特蘭大市（Atlanta）分別發生三起槍擊案，目標都是針對水療按摩中心，其中位於亞特蘭大郊區的阿克沃斯市是「楊記亞洲按摩館」（Young’s Asian Massage）遭到槍擊，四人因此喪生，包括兩名亞裔女性、一名白人女性和一名白人男性。亞特蘭大則是「黃金按摩水療館」（Gold Massage Spa）和「香氛水療館」（Aroma Therapy spa），四名死者都是亞裔。

接獲報案的警方迅速逮捕了嫌犯朗恩（Robert Aaron Long）。被捕時他身上攜帶著9釐米手槍，可能正前往下一個犯案地點，不過並未拒捕。根據案發現場的監視影像，很有可能三起都是由他所犯下。

警方指出，嫌犯有性成癮問題，為了不讓自己受誘惑，他將這些店家視為「需要消滅」的目標。然而，雖然有時候按摩店確實會提供一些非法的性服務，這些被攻擊的地點都是合法經營，且都在警方的監控下營運，並未發現這方面跡象。

雖然現階段將此一犯罪與種族仇恨連結尚且言之過早，過半數受害者皆是亞裔還是引起了美國亞裔族群的不安。事件發生後，超過百人聚集在中國城，手持蠟燭替亡者哀悼，對於新冠肺炎爆發後出現的反亞洲種族歧視現象，網路上也有不少批評。

長期追蹤針對亞裔和太平洋島居民種族歧視問題的停止仇恨亞裔和太平洋島居民（STOP AAPI HATE）報告中心則表示，雖然槍擊原因仍然不明，不過對亞裔美國人而言，這確實是個令人感到害怕且痛苦的事件。