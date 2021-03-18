迎接五月天演唱會 香格里拉台南遠東飯店五大主廚聯手推美食活動

五月天「好好好想見到你」演唱會，即將於本周六(20日)在台南市立體育場舉辦五場演唱會。為迎接天團來台南開唱，香格里拉台南遠東國際大飯店義大利籍行政主廚歐瑪 (Omar Ugoletti) 帶領中西料理主廚，以五月天熱門歌曲推出「五大主廚、十手聯彈」於「遠東CAFÉ」自助餐廳 (十樓)隆重登場，大廚招牌料理每日午及晚餐輪番上陣。活動期間，與五大主廚照片合影上傳臉書且分享好友，享自助餐廳 75折。

同場加映，憑五月天台南場演唱會票根，享自助餐最低五折起；飯店各餐廳亦有75折及單點菜色升等至套餐；指定日期入住送喉糖等，五迷們千萬別錯過。更多詳情，請洽：(06)702-8888。

五大主廚招牌菜 遠東CAFÉ 吃到飽

引領食尚風潮的「遠東Café」自助餐廳，以多樣化烹調技巧聞名，新鮮烹製，在多個開放式廚房精彩呈現琳琅滿目寰宇料理，還有一系列海鮮、沙拉、甜品、地方特色小吃、手搖飲品等，推薦美食包含「特色台南牛肉湯」、「現切爐烤牛排」、「鮮美生魚片」、「炙燒鮭魚握壽司」、「櫻桃烤鴨」、「手工蛋塔」、「生巧克力」等，讓人吮指回味！

迎接來自全國各地五迷與食客饕家，即日起至4月15日，每天午及晚餐，一次將飯店各餐廳主廚招牌料理帶到「遠東CAFÉ」，舉辦一場別開生面的「五大主廚、十手聯彈」美食盛宴，分別有正宗義大利手作披薩「煙燻鮭魚蘆筍佐馬斯卡彭奶酪」與義式傳統「燉牛肉佐羅勒香蒜醬」、皮脆肉嫩「廣式燒腩仔」與經典「潮式滷水鹅」、江浙精髓融入在地食材「鳳梨甜椒炒牛肉」、西式豪邁「煙燻豬肋排」與「水牛城香辣雞翅」，以及冠軍西點主廚招牌「美式布朗尼」與「鳳梨榛果蛋糕」，讓饕客們一處用餐也能同時品嚐到其他特色餐廳的招牌菜，任何時間都有不同的驚喜！

聽五月天演唱會，享用餐住宿好禮

五月天台南場開唱進入倒數！香格里拉台南遠東國際大飯店祭出憑演唱會購票證明或票根享優惠活動，讓五迷們住好、吃好、吃滿！凡於3月20至21日及3月27至29日辦理入住時出示演唱會購票證明即可獲得喉糖，貼心地為熱情吶喊五迷潤喉，誠意十足。

除此之外，4月15日前，每日前10組、且每桌四人以內用餐，可享遠東CAFÉ (十樓)自助餐平日午晚餐5折、假日午晚餐75折；醉月樓(三十八樓)點心菜單不分平假日用餐75折；THE MEZZ牛排龍蝦館(二樓)週三至週日晚餐單點免費升級套餐；大廳茶軒(一樓)平假日早午餐及下午茶75折。

這次，沒搶到演唱會門票的五迷們也別錯過，遠東CAFÉ 「五大主廚、十手聯彈」美食盛宴，只要與任一五大主廚宣傳品合影上傳臉書且分享好友，即可享自助餐四人以內同行75折。上述活動恕無法與其他優惠折扣併用，國定連續假期不適用此優惠；價格需另加原價10%服務費訂房專線：(06) 702-8899，餐廳訂位：(06)702-8856，飯店地址：台南市東區大學路西段89號。