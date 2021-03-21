〈時評〉慎防中國農林措施「養套殺」掏空台灣根基

中國在暫停台灣鳳梨輸入後，已經造成台灣農民極大損失， 現在對岸又公布「農林22條措施」， 鼓勵和支持台灣農林業者到中國發展，這已是標準「以農逼政」 的統戰手法，更是想藉此掏空台灣的農業基礎。

根據「農林22條措施」的內容， 台資企業通過流轉取得的農村土地經營權，將受中國法律保護， 合約到期後可優先租賃；並可申請農業保險保費補貼， 享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持， 而且提供創新研發的優惠。

更重要的是，在開拓中國內銷市場部分， 台灣農林業者與中國供銷合作社系統農產品經營企業、協會合作， 推廣、銷售優質農產品，拓展整個中國的市場。

中國一方面禁止台灣的農產品進入， 一方面又向台資的農林業者招手，企圖相當明顯， 因為台灣的農產品技術成熟，往往供過於求， 外銷是很重要的一個市場，但水果又有保鮮期， 所以能否進入鄰近國家銷售，直接影響到成本和利潤；所以， 中國市場對不少台灣農民來說，都是非常重要的一個大餅。

前幾年，兩岸尚有許多交流時，中國習慣組成考察團來台， 向台灣採購農產品，當民進黨執政後， 這些交流團改為只前往國民黨執政的縣市，並且跳過民進黨政府。 姑且不論最後到底向台灣買了多少農產品， 但可看出中國會利用農產品採購的手法，達到政治上的目的。

這一次的手法更直接、也更為險惡。現階段只是禁止鳳梨輸入到中國，未來會擴大到哪些農產品，完全操之在中國手上。 一旦被禁止的農產品愈來愈多，對農民的生計衝擊勢必愈大。 而中國在利用鳳梨提出警告後，隨即釋出「農林22條措施」， 表面上是要提供台灣農民一條活路，但活路走到最後，也是死路一條。

從過去的例子可以看到，一旦台資農業到中國發展， 或許前幾年可以享受優惠，但這些措施隨時會喊卡，「養套殺」的套路好不熟悉。屆時， 台資企業的一些核心技術，都因為到中國種植、 養殖而被中國學光後，最後將失去競爭力， 台灣農業的根基也將受到挑戰。

農林措施，以農逼政，台灣農民不可不慎。

（作者李平華，資深媒體人）