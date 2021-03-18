台灣一口氣增8例新冠境外移入 自阿曼、菲律賓、埃及、越南入境

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增8例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例，分別自阿曼(案992)、菲律賓(案993、994、995)、埃及(案996、997)與越南(案998、999)入境。



指揮中心表示，案992為本國籍30多歲男性，今(2021)年2月1日至阿曼工作，3月5日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。

個案3月14日起陸續出現嗅覺異常、喉嚨癢及咳嗽症狀，3月16日因發燒由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。因個案發病前2日為檢疫期間，且就醫時相關接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。



案993、994、995均為菲律賓籍30多歲移工，分別為1男2女，今年3月3日搭乘同班機來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。3人入境至今均無症狀，因檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



案996、997均為本國籍40多歲女性，今年3月5日至埃及奔喪，案996於3月10日至15日陸續出現咳嗽、喉嚨痛、倦怠、嘔吐、腹瀉及發燒症狀；案997於3月13日至16日陸續出現鼻塞、咳嗽及腹瀉症狀，均未在當地就醫。

案996、997於3月16日返國，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，2人因主動聲明有症狀，入境時於機場發燒篩檢站攔檢，其中案996因症狀較嚴重，自機場後送就醫採檢，案997症狀較輕微，於機場採檢後至集中檢疫所等待結果，2人均於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。



指揮中心指出，案998、999均為中國籍30多歲男性船員，2019年12月下旬自台灣出境，返台前曾於今年1月4日至2月3日在越南2處港口停泊，2月8日入境台灣。2人入境後至防疫旅館檢疫至2月22日，2月23日返船自主健康管理，2月26日因被列為印尼籍漁工案954的密切接觸者，進行居家隔離及自主健康管理。

3月16日案998、999因預計返回中國，便搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。2人入境至今無症狀，已掌握同車接觸者6人，其中4人為同行採檢船員，檢驗結果為陰性，已出境，2人為司機，因有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計998例確診，分別為882例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、958人解除隔離、30人住院隔離中。