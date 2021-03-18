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疫苗通行證救觀光 歐盟拚今夏旺季開放邊境

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/18 14:02
巴黎艾菲爾鐵塔（美聯社）

巴黎艾菲爾鐵塔（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情讓全球觀光業哀鴻遍野，隨著各國陸續接種疫苗，歐盟擬於17日公布夏季旅遊方案，盼能早日重振這有著數十億美元市場的觀光產業。

路透報導，歐盟將推出「綠色通行證」（green digital certificate），彙整個人的COVID採檢結果、疫苗施打與染疫復原狀況等資訊。持有此證之民眾，將可在歐盟27國暢行無阻。來自其他地區的民眾，也可望透過疫苗接種證明獲准前赴歐盟。

歐盟人口達4億5千萬人，要為這龐大經濟體研擬合宜的跨境旅遊措施並非易事。先不提疫苗施打進度牛步與民眾的疑慮，光是接種疫苗是否就代表不會傳播病毒，都是個大問號。

自疫情爆發之初，歐盟的防疫之路就走得跌跌撞撞，各行其是。從航班限管、醫療用品，到旅遊禁令，27國難以取得共識，防疫一役打得毫無章法。當各國領袖下周透過線上峰會協商此事，難保歧見不會再次浮現。

其中一項癥結，恐怕就是對各種疫苗是否一概承認。目前歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）僅核准使用歐美國家製造的疫苗，若有政治力介入協商，施打中國、俄國製疫苗的旅客，也能准入嗎？再者，在夏日旺季來臨之前，不可能所有人接完成疫苗接種，是否須同時納入採檢，也是必須考量的問題。
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