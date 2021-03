〈時評〉力保台灣安全 世界才能安全

「習特勒」掌權後,中共對外的「戰狼外交」,及對內的「苛政猛於虎」發揮得瓦釜雷鳴,震天價響,終於將全球民主國家嚇醒了。過去四年,只有美國前總統川普是清醒的,現在則是美歐日韓各國都對中共為世界帶來「清楚且現實的危機」有了全面共識,而且開始採取行動。

美國國務卿布林肯的日韓之旅,很強勢。談及中國人權問題時指出,「中國的高壓極好戰行為,不僅侵蝕香港經濟、弱化台灣民主,在侵害西藏人權及主張南海問題上,均有損國際人權法。」人權特別是「國際宗教自由」是美國歐盟的底線。中共修改聖經,還公佈宗教人員的資格將由無神論的中共官方來審查,這種邪惡入侵,都讓民主國家聯盟無法坐視。

中共敢這麼張狂,就是以為自己已經具備可以稱霸世界的槍桿子。

五角大廈日前發表的《國防部官員闡述印太情勢》公開聲明,「直接挑明中國軍隊不是美軍對手,還警告中國領導人,若膽敢蠢動,將會遇到大麻煩」。這表示,美國軍方已經有備案精準打擊。

布林肯舉出美國的高度戒備的根據是,中國在和日本有爭議的東海海域,以及在和其他亞洲國家有爭議的南海海域所從事的諸多動作,並指控「中國利用脅迫和侵略手段有系統地侵蝕香港的自治權、削弱台灣的民主政治、侵犯新疆與西藏人權,並在南海提出違反國際法的海域權利主張。」

他並表示:「當中國利用脅迫或侵略手段達成其目的時,我們將在必要時予以反擊。」(China uses coercion and aggression to systemically erode autonomy in Hong Kong, undercut democracy in Taiwan, abuse human rights in Xinjiang and Tibet, and assert maritime claims in the South China Sea that violate international law. We will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way.)

布林肯說:「日本對於和台灣與台海有關的情況有實質利益,我們花了一些時間就此交換看法。」「我們期待有機會明確向我們的中國對手,提出一些我們對他們正在採取行動的疑慮。」

此次在「美日安全保障協議委員會(通稱日美2+2會議)」發表的聯合聲明中,除了就中國「脅迫與破壞穩定行為」提出警告外,都強調「台海和平穩定」的重要性。

很明顯,布林肯是在為即將與中共談判設計「紅線」,甚至帶著亞洲民主國家對中國不滿的「反共清單」,公開共同聲明就是告訴中共「我們被嚇到了,但沒在怕」。

不只美國與日韓表態,《法新社》報導,歐盟擬擴大一項違反人權的制裁方案,中國將因為對待新疆維吾爾人及其他穆斯林的惡行,有幾名官員會列入制裁名單。歐洲外交官員透露,這項建議3月22日將提交歐盟外長會議。

這項制裁方案「中共官員因為違反人權問題將被凍結海外資產、面臨簽證禁令。」歐盟的中國官員黑名單已在3月17日出爐,這是歐洲國家1989年就天安門事件對中國實施武器禁運以來,首度對中國祭出制裁措施。

故事還沒結束,進一步的制裁也會拋出來,根據《法國廣播公司(RFI)》報導,歐盟還準備在4月採取系列措施,譴責北京通過改變香港選舉制度,掌控剔除民主反對派競選者權利,違反在香港的「一國兩制」的原則。風暴正在形成中。

這些行動其實從川普總統時代就一直在推演,其實在美國「反共」這個目標已經是跨黨派、跨國、跨界共同信念。余茂春教授是上一任美國國務卿蓬佩奥的首席中國政策顧問。最近,他在接受《自由亞洲電台》專訪時表示:「中共幾十年來一直給美國灌迷魂湯下蒙漢藥,說我們可以雙贏、互利。美中之間是戰略競爭關係,競爭就只能有一個冠軍,沒有什麼雙贏。」

這話是從大戰略拆解中共騙局,已經在民主國家形成共識,中共是以「你死,我才能活」的陰謀在對付歐美。事實上,中共一向是極為攻擊性的「踩你的路,讓你無路可走」,現在習特勒的假面徹底被拆穿。美國最近還得到情報,習特勒在私下談話中說「美國是中共最大的敵人」。美中關係不可能好,可是會從哪裡壞呢?

3月9日,印太司令部司令戴維森(Philip Davidson)在參議院軍事委員會答詢表稱,中國有在六年內攻台的可能性,又表示美國須定期檢視「戰略模糊」(strategy ambiguity)在台海問題的適用性。也就是說挺台灣就是保護美國,日本也表達了相同的理念。保住台灣海峽不落入中共之手,有利於全球和平穏定,所以英德法加...各國戰艦穿越台海將是例行任務,不再只是美日協防了。

3月10日,布林肯在眾議院外交委員會上,回答韓裔共和黨議員金映玉(Kim Young)詢問,關於華府是否將邀請台灣出席首屆民主峰會時,布林肯表態支持台灣加入世衛組織(WHO),並且承諾即邀請台灣參與民主峰會,又以「國家」稱呼台灣。布林肯説:「我絶對承諾會做這件事。我和你有共同看法,台灣是一個強健的民主政體、並有十分強大的科技力量,也是個能夠對世界,而不僅是對它的人民做出貢獻的國家。台灣處理新冠肺炎,也是個極佳例子。」(I share your view that Taiwan is a strong democracy, a very strong technological power, and a country that can contribute to the world, not just to its own people. COVID is a very good example of that )

台灣是個國家,已經是全球共識。現在是如何在何時進行國際承認,而美國顯然是領頭羊,美國正式承認台灣,已經跨出一小步,但理念已經形成,保護台灣安全,世界才能安全。