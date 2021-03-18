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台灣最新大片進軍香港國際影視展　九把刀《月老》、《天橋上的魔術師》大放異彩

「香港國際影視展」（FILMART）於 3 月 15 日至 18 日舉辦，將放映台灣150部最新影視作品，包含《天橋上的魔術師》、《俗女養成記2》、九把刀新作《月老》等。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/18 10:59
「香港國際影視展」於 3 月 15 日至 18 日舉辦，將放映台灣150部最新...

「香港國際影視展」於 3 月 15 日至 18 日舉辦，將放映台灣150部最新...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「香港國際影視展」（FILMART）於 3 月 15 日至 18 日舉辦，將放映台灣150部最新影視作品，包含《天橋上的魔術師》、《俗女養成記2》、九把刀新作《月老》等。

亞洲區電視內容最大的交易市場展「香港國際影視展」，也是全球買家對接亞洲戲劇趨勢的指標性商展，今年因疫情關係，為期三天的影視展以線上方式辦理。

在文策院徵展下，有 50 家業者、超過 150 部台灣影視作品報名參加，涵蓋劇情長片、紀錄片、動畫、5部VR作品，以及30個綜藝節目和多達40部的戲劇影集，與32部的電視電影等類型，將以線上型錄和參展影片花絮的形式，在展會中曝光。

電影部分有九把刀的新作《月老》、2020鹿特丹國際影展競賽片《揭大歡喜》、金馬獎最佳動畫長片獎《廢棄之城》、入圍全球最大短片影展─克萊蒙費宏短片影展競賽的《貓與蒼蠅》等。

電視影集包含近期引起廣泛時代共嗚的《天橋上的魔術師》、探討現代社會女性問題的話題作品《未來媽媽》、改編自漫畫家左萱同名漫畫的作品《神之鄉》，演員名單含金量超高的公視職人劇《火神的眼淚》及眾所期盼的新作《俗女養成記2》等。

綜藝節目包含近期在網路上受到年輕人注目的羅時豐、小禎主持新作《今晚開讚吧》及廣受年輕人喜愛的綜藝節目《11點熱吵店》、由安心亞、納豆、阿KEN主持的話題新作《同學來了》，獲多項金鐘獎肯定的《我又在市場待了一整天》第二季等。

此外，文策院提出「國際合作投資專案計畫」的最後一桶金激勵方案，詳情請前往官網查詢。
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