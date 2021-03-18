新北YouBike取消免費措施！ 3/30起前30分鐘5元

圖片取自維基百科，拍攝者: Ltdccba 由 Ltdccba - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https... 圖片取自維基百科，拍攝者: Ltdccba 由 Ltdccba - 自己的作品, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49506759

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市交通局宣布，自3月30日起，取消YouBike前30分鐘免費措施，改為民眾自付5元 ，但轉乘大眾運輸與使用1280定期票的民眾仍維持享有YouBike前30分鐘免費優惠。

交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，新北市YouBike迄今有652站，車輛數也多達2萬634輛，平均每日使用人次高達10萬，迄今更已累積上億人次，市府早在104年即調整YouBike前30分鐘免費措施，每年約需耗費3億元補貼前30分鐘免費優惠措施，新北市審計處要求落實使用者付費的公平性及鼓勵使用大眾運輸來檢討調整費率方案。

吳政諺說明，根據調查分析，約96%的YouBike使用者於30分鐘內還車，且有高達75%以上會轉乘捷運、公車等大眾運輸，顯示YouBike已扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色。

為使資源更有效運用、落實使用者付費的公平性原則及鼓勵使用大眾運輸，並鼓勵民眾多加利用大眾運輸，新北市YouBike將自3月30日起調整前30分鐘免費優惠措施，非搭乘大眾運輸轉乘接駁需求者，則調整為民眾自付5元、市府補貼5元 ，但轉乘大眾運輸與使用1280定期票使用者，仍由市府補貼10元、享有YouBike前30分鐘免費騎乘優惠。



交通局表示，市府將持續觀察民眾租借使用情形，滾動檢討公共自行車補貼政策，讓YouBike扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色，達到鼓勵使用大眾運輸及提升服務水準。