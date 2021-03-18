小賈斯汀邀台灣已故藝人高凌風女兒演出　葛曉潔談亞洲人立足好萊塢難題

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 小賈斯汀最新單曲《Hold On》音樂錄影帶邀請台裔女星葛曉潔演出重病女友，小賈不僅飆車也飆戲，演技及音樂都獲樂迷肯定。
西方流行音樂天王小賈斯汀3月初釋出最新單曲《Hold On》，不僅在MV中上演刺激警匪追逐戰，被網友譽為「小賈歷年來最佳的MV」，更找來已故台灣藝人高凌風女兒台裔女星葛曉潔（Christine Ko）擔綱女主角。
現年32歲的葛曉潔生於芝加哥，在亞特蘭大和台灣成長，是高凌風的三女，影視作品包含美國喜劇《
MV 中台裔女星葛曉潔飾演小賈斯汀患有重症的伴侶，
因為疫情引發美國針對亞洲人的仇恨言論及暴行層出不窮，葛曉潔擔綱小賈MV女主角可謂相對重要，她曾談過亞洲演員在美國缺少露面機會的問題，NBC報導她說，「我認為那就是真正的多樣性，你跟其他人一樣，只不過看起來像亞洲人，這很正常也是我們的生活，只是尚未發生在好萊塢」。
2010年葛曉潔曾聽從家人建議回台灣發展，但她告訴NBC，那時候面臨語言的難題，雖然在家講中文，但她必須從一半開始新學這個語言。一年後她離開台灣搬去洛杉磯。
在光鮮亮麗的藝人光環下，葛曉潔必須同時身兼保姆、UBER外送員等職才能圓夢，反覆的在試鏡室看著其他的美女，花12個小時打理自己卻在30秒內被否決，回家後假裝忘記一切重新來過，這些是亞洲人闖蕩好萊塢的日常。
一切的轉機始於CBS推出的電視劇《
《Hold On》以輕快的流行節拍唱出對未來的希望，小賈斯汀表示：「
談到最新專輯製作，小賈斯汀表示，有感於世局的混亂，希望能以音樂治癒人心，「
「
最新專輯《我的正義／J