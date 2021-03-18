小賈斯汀邀台灣已故藝人高凌風女兒演出　葛曉潔談亞洲人立足好萊塢難題

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 小賈斯汀最新單曲《Hold On》音樂錄影帶邀請台裔女星葛曉潔演出重病女友，小賈不僅飆車也飆戲，演技及音樂都獲樂迷肯定。

西方流行音樂天王小賈斯汀3月初釋出最新單曲《Hold On》，不僅在MV中上演刺激警匪追逐戰，被網友譽為「小賈歷年來最佳的MV」，更找來已故台灣藝人高凌風女兒台裔女星葛曉潔（Christine Ko）擔綱女主角。

現年32歲的葛曉潔生於芝加哥，在亞特蘭大和台灣成長，是高凌風的三女，影視作品包含美國喜劇《 網路宅人幫》（The Great Indoors）、電影《虎尾》（Tigertail）、電視劇《檀島警騎2.0》等。

MV 中台裔女星葛曉潔飾演小賈斯汀患有重症的伴侶， 兩人因付不出醫藥費，小賈斯汀便鋌而走險決定搶銀行。 當中不僅能看見兩人展現深情演技，小賈斯汀更在劇中上演媲美電影 的警匪追逐戰，毫無冷場的劇情讓樂迷直呼：「 這是小賈歷年來最佳的MV與歌曲！」、「我邊看邊哭！」

因為疫情引發美國針對亞洲人的仇恨言論及暴行層出不窮，葛曉潔擔綱小賈MV女主角可謂相對重要，她曾談過亞洲演員在美國缺少露面機會的問題，NBC報導她說，「我認為那就是真正的多樣性，你跟其他人一樣，只不過看起來像亞洲人，這很正常也是我們的生活，只是尚未發生在好萊塢」。

2010年葛曉潔曾聽從家人建議回台灣發展，但她告訴NBC，那時候面臨語言的難題，雖然在家講中文，但她必須從一半開始新學這個語言。一年後她離開台灣搬去洛杉磯。

在光鮮亮麗的藝人光環下，葛曉潔必須同時身兼保姆、UBER外送員等職才能圓夢，反覆的在試鏡室看著其他的美女，花12個小時打理自己卻在30秒內被否決，回家後假裝忘記一切重新來過，這些是亞洲人闖蕩好萊塢的日常。

一切的轉機始於CBS推出的電視劇《 網路宅人幫》（The Great Indoors），她在裡面飾演聰慧但不炫耀的Emma，也讓她的知名度大增。葛曉潔透露，從無數的試鏡她學到不是只背好自己的台詞就好了，還要了解選角導演、攝影機位置等各種面向，重要的是，實際行動勝過一切！

《Hold On》以輕快的流行節拍唱出對未來的希望，小賈斯汀表示：「 我們時常會想放棄，希望能透過這首歌傳遞『堅持下去』的心情， 未來還有許多值得期待的事！」

談到最新專輯製作，小賈斯汀表示，有感於世局的混亂，希望能以音樂治癒人心，「 這張專輯的目的是期盼能以音樂提供慰藉， 讓大家產生共感並串聯在一起； 社會的不公不義以及苦痛總是讓人感到無助， 但音樂總是提醒彼此我們並不孤單。」

「 我知道不能僅僅以音樂就解決所有的不公義， 但我知道只要充分發揮己身的天賦與能力，為這個世界盡一份心力， 那我們就離團結更近了。」小賈斯汀也希望能透過他的一小步， 讓正義的議題能持續被關注討論。

最新專輯《我的正義／J ustice》實體專輯預購自即日起開跑，全球數位平台則預計於 3月19日上線。