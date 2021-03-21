〈時評〉台灣工業發展快速 服務業萎縮是警訊

主計總處11日公布1月底工業及服務業全體受僱員工人 數816.8萬人，較上月續增1.5萬人、0.18%，連續8個月 走揚，年增率則為0... 主計總處11日公布1月底工業及服務業全體受僱員工人 數816.8萬人，較上月續增1.5萬人、0.18%，連續8個月 走揚，年增率則為0.26%。 中央社記者徐肇昌攝 110年3月11日 (來源 中央社)

台灣近年工業發展快速，二月進出口值創10年新高，但是服務業卻衰退，宏碁創辦人施振榮大聲疾呼「服務業國際化」，「千倍機會，百倍挑戰」，服務業所創造產值應遠超過製造業。

財政部公布2月進出口統計，出口連8紅，出口值為277.9億美元，創歷年同月新高，年增率9.7%，主因是光學器材回溫，出口暢旺，年增率破兩成，電子零組件出口年增率一成，累計前兩月出口值為620.6億美元，年増率23.2%。

2月進口值為232.8億美元，年增5.7%，累計前兩月進口值約513.6億美元，年增17.7%，前兩月農工原料進口350億美元，年増15.4%，其中以電子零組件年增3成最多，顯見是電子業提前備料，以供生產需求。

不過在服務業方面，今年前2月的累計數據，卻仍然不樂觀，其中2月餐飲營業金額584億元，年減17％，累計1、2月營業額1415億元，年増0.5%，創近17年來最低増幅。百貨公司前2月年減3.2%，批發業前2月累計年減1.2%，零售業2月年減1.4%，累計前2月年増0.5%。家用器具及用品零售業年減12.7%。

至於2020年台灣GDP成長3.11%，主要是淨輸出成長20.1%，貢獻2.69%經濟成長率，佔總貢獻度的86.5％，其餘是政府、民間投資創造。但是民間消費是負2.37%，貢獻度負1.2%，顯示國民實質所得及消費力不增反減。M型社會中產階級陷落，貧富差距更加嚴重。

主計處公布全國勞工全年薪資中位數是49 .8萬元，平均月薪4.15萬元。其中藝術娛樂、休閒服務、餐飲住宿、教育業及其他服務業待遇最差，均未達40萬元，顯示服務業低薪嚴重。

如果以產業別分析，去年工業成長6.11%，服務業僅成長1.18%，農業成長1.33%，成長率竟然比服務業還高。問題是當前服務業人力佔就業總人口58.1%，工業佔37.1%，農業佔4.3%，服務業從業人員最多，如果服務業不振，低薪問題永遠無解，政府必須重視服務業衰退問題。

服務業衰退，以觀光飯店倒閉潮為例，從南至北時有所聞，如果高雄「一王一后」、華后飯店、華王飯店、海景雅緻、寒軒陽明，到台中亞緻、翡翠灣福華、健美行館，到台北首都南京館及大直館、馥敦南京，一連串倒閉潮，至少造成5千億元損失。至於餐飲業及百貨公司的不景氣，問題更嚴重，倒閉傳聞不斷，許多經營數十年老餐廳，因來客大量減少，不支倒閉。

影響所及，台北市民生社區有200間店面求租，忠孝東路熱門路段店面空置率激增，永康街去年40家商店歇業，連芒果冰店始祖都不支停業，其他師大商圈、士林夜市、西門、通化等各商圈都衰退，顯示服務業衰退現象嚴重，並未有緩和跡象。

台灣服務業大多是中小企業，資金有限，即使是餐飲、旅宿業，也鮮少有國際級規模，只能鎖定國內消費者為主，問題是市場客源有限，最後淪於削價惡性競爭，乃至於無法生存。

目前台灣為因應人口老化嚴重，積極推動長照產業，但是從業人員低薪，國內人才難覓，只好找外勞，然而專業能力備受質疑，以致長照品質難以提升。至於幼兒教育因為少子化，從業人員薪資每月甚至不及3萬元.，究竟要如何覓得優秀師資及從業人員？

至於金融服務業亦同，如果不能加速推動金融改革，注入科技金融、數位金融，整併過多的銀行、保險、證券業，降低惡性競爭，有效提升金融業國際競爭力，又如何延攬一流國際金融人才投入？

在此情況下，期待服務業從業人員能夠領到合理薪資，相當困難，而優秀人才亦不願投身服務業，造成惡性循環。台灣現在積極推動AI、IoT、雲端技術，如何透過ICT平台，將台灣服務業特色，向國際行銷，邁向智慧醫療、智慧城郷、智慧長照、智慧觀光旅遊、智慧服務，徹底改造服務業，提升服務業產值，值得政府及業界共同努力。

服務業攸關台灣是否能夠邁向已開發國家之林，過去台灣工業發展成果有目共睹，但是如果不能有效促進服務業現代化，提升國際競爭力，台灣未來發展，將嚴重受限，非常可惜。