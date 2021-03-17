新北美藝術巴士ARTGOGO號巡迴中和送好禮！

新北市立美術館自108年打造第一輛藝術行動巴士「 ARTGOGO1新北美術號」，去(109)年巡迴八里、淡水、 三鶯等地區，廣受民眾好評，今年度再次規劃巡迴體驗活動，110 年3月19日至4月11日的每週五、六、日， 將於富有書香氣息的國立臺灣圖書館旁的中和四號公園啟動， 本次新增戶外闖關遊戲，讓大小朋友設計屬於自己獨一無二的「 美術館票券」，平常只能購票入場的美術館， 現在可以發揮創造力打造個人專屬紀念票券！「ARTGOGO1新 北美術號」透過提供適合親子共同玩樂、親近藝術的互動設施， 讓兒童認識色彩、動手實作，期許為市民朋友帶來豐富的藝術體驗， 歡迎大朋友小朋友一同蒞臨參觀。

即將落成於鶯歌的新北市立美術館，以「全民美術館」為宗旨， 由退役公車改造的ARTGOGO1新北美術號， 延續去年的成功經驗，繼續前往本市各地區、校園，服務更多民眾， 致力將藝術「駛入」大眾生活， 期待透過移地巡迴開啟美術館與大眾的對話， 促進市民朋友在體驗藝術的同時， 增進對新北市立美術館的了解與想像。

巴士內部除了納入美術館藝術教育推廣計畫所開發的教案成果， 並將其轉化為體驗裝置外，更設計多項遊戲式的互動裝置， 如結合色彩遊戲的「藝術馬賽克」；可實際動手操作的「動物積木」 ； 扮演小小美術館員替新北前輩藝術家經典作品設計畫框並搭配畫作語 音導覽的「有框大不同」等等， 藉由多樣的感官體驗學習引發孩童的無限想像力與創造力， 拉近大眾與藝術作品的距離。

「ARTGOGO1新北美術號」3月19日至4月11日停靠在中 和四號公園期間，每逢週五、六、日開放，包含國定假日， 體驗時間為13時至19時， 參與體驗並填答問卷者就有機會獲得美術館限量棉麻束口袋等多項好 禮，數量有限，送完為止! ARTGOGO1新北美術號等你/妳來體驗。 更多活動訊息請上新北市立美術館官網：https://www. ntmoa.tw/及臉書粉絲專頁查詢。

照片來源：新北市政府文化局提供