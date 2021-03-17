新住民親子桌遊繪本手作　新手相連大聲說出對家人的愛

新北市政府家庭教育中心日前為新住民家庭開設「 新手相連-新住民親職講座」，吸引越南、大陸、香港、 馬來西亞等不同國籍約20組新住民家庭參加，講師以有趣的桌遊、 繪本、親子共同手作，透過精心設計的活動， 讓參與者大聲說出對家人的愛，整場活動輕鬆有趣、笑聲不斷， 讓新住民家庭共同體驗一段親子幸福好時光！

承辦活動的仁愛國小校長陳志哲表示， 為了提升新住民親子正向教養與婚姻經營知能， 本次親職教育講座特別安排具藝術治療專業背景的本國籍張翠芬老師 與越南籍黃日麗老師共同帶領，透過講師專業且親切的引導， 給參與課程的新住民家長溫暖的支持力量。 而透過新住民籍講師現身說法，不僅分享融入台灣社會的生命經驗， 也更能同理新住民朋友在台灣生活所遭遇到的挑戰， 讓新住民家長感受到被理解，也促進對經營幸福家庭的認同。

講師以桌遊「Pick-a-PIG/豬朋狗友」為媒介， 透過觀察力的遊戲，引導參與的親子們，從有趣的遊戲過程中， 體會到尊重與察覺家人彼此差異性的重要性。 接著介紹親子共讀繪本，是由美國籍丹尼．平克特（Daniel Manus Pinkwater)所創作的「橘色奇蹟」（The Big Orange Splot)，藉由故事內容引出每個人的生長背景都不盡相同， 每一個「我」都是獨一無二的，正視每個人的差異， 學習彼此包容欣賞，才能擁有多元和諧的社會。活動最後， 以親子創作為結尾，讓每對親子共同討論對家的想像， 利用複合媒材和輕黏土，共同完成一個「家」的作品。 本次活動也與內政部移民署合作， 由移民署派員到現場進行法律宣導，既實際又實用， 與會者都收穫不少。

父親來自馬來西亞的一年級學生劉文勛說：「 這個活動真的好好玩喔！我和爸爸媽媽一起完成的『彩虹家』， 我要把它放在客廳的架上！」一同參與活動的爸爸劉子毅也說：「 感謝仁愛國小用心舉辦這個活動，難得有這麼完整的時間， 夫妻可以放下忙碌的工作好好陪孩子！真的很棒！」

家庭教育中心王瑞邦主任表示，新北巿致力推廣「幸福家庭123」 ，鼓勵家長每一天至少陪伴孩子20分鐘一起做「閱讀、分享、 遊戲」3件事，希望親師合作努力深耕家庭教育。 為造福更多新住民家庭，家庭教育中心提供多元活潑的教育課程， 也設置諮詢專線02-412-8185， 鼓勵新住民伴侶如遇到夫妻相處、婆媳問題、生活適應、 情緒調適等問題，都可撥打專線，將有專人協助抒發情緒， 或轉介心理諮商等相關資源。