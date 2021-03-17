防車險詐保! 富邦產險創新推出「風險儀表板」理賠風險評估系統

為降低車險詐欺理賠與守護客戶權益， 富邦產險結合保險理賠服務與創新科技， 領先業界推出全新車險理賠風險評估系統「風險儀表板」， 運用人工智慧與大數據技術，分析整合各項理賠量化指標、 比對個別案件間的關聯程度，分析出案件風險等級， 快速指引理賠人員查證方向並加強調查， 避免詐欺案件危及保戶權益，低風險案件則可進入自動化賠核流程， 加速理賠作業，為客戶提供公平合理的保險理賠服務。

根據財團法人金融法制暨犯罪防制中心推估，2019年已發生但沒 有揭露或查處的保險犯罪黑數損失金額高達新台幣105億元， 其中汽車險約占總損失金額5.62%。 由於不肖人士以不當手法詐保取得理賠金的案件與手法層出不窮， 造成損失率上升進而影響廣大社會大眾的消費權益， 保險業者也面臨兼顧公平合理給付賠款， 以及確保保戶權益的新挑戰。

富邦產險表示，對於理賠案件的查證， 保險業者過去多為仰賴理賠人員的處理經驗，針對案件中出現的人、 車進行調查，並從投保及理賠的歷史記錄中找出異常的蛛絲馬跡， 但往往耗時且防詐效果有限。富邦產險與核心智識共同合作， 結合人工智慧與大數據分析技術等資料探勘， 建置車險理賠風險評估系統「風險儀表板」，可交叉分析案件中的人 、事、時、地、物資訊，同時串接富邦產險的歷史承保與理賠資料庫 ，自動比對相同事故類型理賠案及參與程度後， 依照分析出的案件風險等級，低風險案件進入自動核賠流程， 加速賠付作業；高風險案件則由理賠人員加強查證， 防止詐賠案件發生。

富邦產險致力提供客戶最優質的服務， 除提供客戶多元化的服務管道外，亦不斷優化理賠案風險分析技術、 理賠自動化等作業流程，「風險儀表板」 為提供理賠人員防治詐保案件的分析系統， 以維護廣大保戶享有公平合理保險理賠機制的權益，這樣的用心， 也讓富邦產險持續獲得國內外專業機構的肯定，包括《財訊金融獎》 「FinTech創新應用獎-最佳金融科技優質獎」、《 數位銀行家》(The Digital Banker)「2020數位客戶體驗獎-最佳理賠數位客戶體驗 獎」、《財資》(The Asset)「最佳數位保險裝置獎」，更是唯一獲獎的保險業者。