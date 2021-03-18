就醫送菜！臺北榮總－義美吉盛生活廣場3000顆高麗菜免費拿

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北採訪報導）時值高麗菜盛產，營運臺北榮總生活廣場的義美吉盛公司用力挺農民，18日舉辦3,000顆高麗菜免費送的一日快閃活動，上午10:30起，臺北榮總就醫民眾及醫院員工只要憑證並自備購物袋，就能把高麗菜帶回家！

高麗菜盛產量多傷價，不敷成本，國內不少企業主與地方賢達善心認購大批高麗菜並轉贈予需要的單位，或是「半買半相送」給顧客做為回饋。臺北榮民總醫院生活廣場（美食街）營運單位義美吉盛公司亦共襄盛舉，18日準備3千顆產地直送新鮮翠綠高麗菜，在生活廣場門口免費分送，消息一出吸引就醫民眾在生活廣場外排隊領取。

義美吉盛公司表示，只要憑臺北榮總員工證、門診單、繳費單、陪伴證、藥袋、健保卡貼當日日期貼紙（擇一出示），口罩戴好並自備環保袋，就可以免費兌換高麗菜一粒。

義美吉盛總經理詹成吉18日也在現場一起分送高麗菜予民眾。詹成吉表示，「義美吉盛是義美食品集團的子公司，秉持愛台灣、支持農民的理念，在國內鳯梨、高麗菜皆盛產的時節，跟進母公司採購十噸高麗菜分送民眾一起支持台灣農業。」

高麗菜是台灣料理中常見的食材，雖然膳食纖維含量較其它蔬菜低，但適合做為減醣飲食，更富含多種營養素，尤其它又是少數含有維生素U的蔬菜，具有修補黏膜的功效，適合經常胃痛的民眾食用。