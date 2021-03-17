後疫情時代　「台灣數位外交協會」幫台灣創下這些世界記錄

2020年，TDDA與更多中美洲和南美國家舉行線上會議，這些努力在去年10月於台灣舉行為期兩天的美洲盃足球賽中達到了巔峰。TDDA花了數個月規劃並執行這場足球賽的宣傳工作。

該比賽原本每年在輔仁大學舉行，和拉丁美洲美食節同時進行，大多數參加者都是大學生。有趣的是，在郭家佑的協助下，去年的比賽是開辦以來規模最盛大的一次，吸引逾4,000名參加者和24個團隊參加。

「我們有一群志工和我們自己的團隊一起工作，以英語，西班牙語和中文撰寫有關該活動的新聞稿」，郭說。他們還提前一個月聯繫了中美洲和南美洲的記者，為球賽做宣傳。

結果，國內外有28家媒體報導這個比賽，成果令團隊相當興奮，尤其在COVID-19疫情下，世界上沒有其他大規模的足球比賽得以舉辦。

郭家佑還提到2020年5月17日TDDA在台北主辦一場挪威國慶遊行，慶祝挪威的國慶日。因為在挪威，這個大日子因疫情關係無法舉行官方慶祝活動，但是在台灣很有機會成行，成為全球唯一一場對外公開的挪威國慶遊行，藉此賺取曝光，為台灣做一個很棒的宣傳。

TDDA首先向在台北的挪威人伸出援手，隨後又想辦法在挪威媒體上爭取曝光。遊行活動影像甚至到了挪威王室，TDDA事後得知哈拉爾德國王對此非常高興。

後疫情時代的計劃

當被問及台灣人對本國外交的重大誤解時，郭家佑思考了幾秒鐘後說：「台灣人普遍認為台灣是個『有錢人』，總是捐錢和捐物品給其它國家。」

她接著說，台灣民眾不理解這些［慈善］行動背後的動機，或者他們不知道台灣對其他國家的援助意味著什麼，所以台灣一般民衆以為台灣在進行「金錢外交」，但事實上，台灣的外交是有多面向的。

郭繼續提到TDDA的最大挑戰是資金，她不斷提醒公眾，所有活動都需要資金。

她感嘆，人們錯誤地認為，因為她和她的團隊成員經常出國，所以組織財務狀況應該很不錯，「這完全不正確！」 她強調，組織很需要資金來開展這些國際計劃和倡議。「英文翻譯、通訊和物流全都花錢」，她補充道。

儘管一直有財務上的壓力，她還是堅持要發展組織。郭指出，今年，TDDA參與了許多計劃，包括四月將舉辦一個以加勒比海為主題的博覽會，十月將舉行下一屆美洲盃足球賽。

此外，該協會還與「小島大歌」團體合作，在線上發布了三段以大洋洲和台灣土著音樂家為主題的音樂視頻。郭說，TDDA還希望與一個非裔台灣二人組籌建一個平台，幫助在台灣的非洲學生媒合工作，同時安排在台非洲學生訪問台灣企業，並提供求職諮詢。

郭家佑說，眼前目標是讓台灣人更加認識台灣的友邦，並幫助在台的外交使團舉辦活動。她指著一張在辦公室牆上的圖表，詳列了在台北的所有駐台機構：「我們想聯繫並拜訪每個辦事處，以了解每個辦事處在與台灣民眾的公共關係方面需要什麼，我們希望幫助他們與當地團體有更多聯繫。」

她解釋說，該小組還希望與這些辦公室一起製作一系列15個視頻，向民眾展示他們的最新動態。

台灣數位外交協會的未來

郭指出，TDDA希望努力的一件事是接觸更多國際學生，以了解他們在台灣的經歷。郭說，她想把這些討論納入政策建議，讓台灣政府更能符合外國學生的需求. 「一旦這些學生返回母國，他們很可能會為台灣發聲，因此我們必須確保他們在台灣的經驗是美好的，以確保他們會這樣做。」「這是台灣政府應該追求的一種投資。」

她指出，台灣政府會為留學生在台灣期間提供獎學金，但一旦他們離台回母國，台灣政府通常就不再主動與他們聯絡了。

她強調了留台學生回國後後續追踪聯絡的重要性，她也提到去年八月布拉格市長茲德涅克·賀吉普（Zdenek Hrib）來台時她所做的訪問。當問及為什麼對台灣如此友好時，市長說自己在學生時代曾來過台灣學習。

台灣數位外交協會除了臉書和推特這兩個社群平台，最近還開始使用Clubhouse。郭說，他們已經就緬甸的軍事政變舉行了500人的討論，並就台灣與日本的關係進行了交流。

儘管它被貶為趕流行的應用程式，但她認為Clubhouse可幫助更多未聽聞過TDDA的人認識到自己的團隊，甚至接觸到之前想也沒想過的人。

在談到台灣的外交優勢時，郭家佑認為，台灣的優勢在於它非常靈活，台灣人也相當團結，很願意為一個共同目標動員起來。

她說，這在台灣處理新型冠狀病毒大流行以及口罩外交中最為明顯，果不其然，國際社會對疫情後的台灣有了更正面的看法。

「現在的問題是：台灣如何駕馭這一浪潮，善用此一契機與其他國家的人民和政府機構建立更深入、更有意義的關係？」郭家佑說。

她還擔心的另一個問題是，台灣外交使團的人力可能不足，儘管如此，這位年輕的外交倡議者說，她對台灣未來在全球參與感到樂觀。

儘管郭家佑積極參與外交活動，但她還是沒有打算成為外交官。她說，留在倡導軟實力領域裏打拼，對她而言會比較快樂。