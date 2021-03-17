用網路幫台灣做外交！ 29歲郭家佑科索沃與越南的勇敢冒險

台灣數位外交協會發起人郭家佑. (來源台灣數位外交協會臉書) 台灣數位外交協會發起人郭家佑. (來源台灣數位外交協會臉書)

(台灣英文新聞／陳雨耕 台北報導) 郭家佑，29歲，卻已經是台灣公眾外交的重要意見領袖，屢獲得國外媒體的關注報導。

「充滿野心、恆心毅力、善於透過網路創造社群影響」，外界多這樣描述她。

郭家佑正在逐漸恢復台灣年輕人對軟實力外交的興趣。她創辦的台北非政府組織台灣數位外交協會（TDDA）致力於提高民眾對台灣友邦的認識，並在海外推廣介紹台灣。在過去的三年中，它在外國駐台機構和國外政府單位中一直得到持續的關注。

郭最近在圓山花博的辦公室與《台灣英文新聞》記者侃侃而談組織的成就，並分享了她對台灣外交未來發展的看法。

從台灣到巴爾幹

取得索羅斯獎學金從中歐大學獲得公共政策碩士學位後，郭家佑知道她想努力替台灣做些事。她決定尋找機會，透過政府無法利用的非典型方法來提高台灣的國際影響力。

因此，她於2017年離開了職場，並決定搬到巴爾幹國家科索沃，因為她喜歡在一個鮮為人知的國家生活所帶來的那種興奮和挑戰。

到達那裏後，她立即就開始嘗試數位外交，她發起了一項運動，尋求國際支持科索沃獲得國家互聯網域名 （Top-Level National Domain Name），雖然迄今仍未成功。對她來說，域名是主權的重要標誌，也是年輕的科索沃人會熱衷的議題。

由於台灣面臨與科索沃類似的政治挑戰，她認為台灣可以與巴爾幹國家分享經驗。她發起了「為科索沃建立域名」倡議，希望域名能帶來「更好的國家發展和更廣泛的認可」。

她在經營人脈上投入了大量精力，平均每天會見4至5個人。在兩個月內，她接觸到了38個團體。

此外，她研究如何在社交媒體上吸引關注並經營粉絲頁，為此她還聯繫了當地記者，以宣傳她的倡議。

「一旦我的臉書頁面上有足夠的關注者，科索沃政府就會開始注意到並關注我的努力方向」，郭家佑說。粉絲頁建立兩個月後，科索沃外交部和僑民捎來訊息，詢問何方神聖在操作這個網頁。

此時，她已經在團隊中擁有本地合作夥伴，負責與政府和其他組織的溝通。

郭家佑也受邀參加科索沃的電視節目和廣播節目，因為她的域名運動對當地人來說是一個重要的問題。郭盡可能地接受很多的採訪，來者不拒，她說：「這樣，我可以將台灣介紹給科索沃人，並讓科索沃人接觸台灣的東西。」

她說：「儘管科索沃仍未獲得域名，但如果科索沃人回頭看看2017年的情況，台灣在該國締造歷史的過程中做了一些努力。」

郭最終有機會與科索沃博物館合作舉辦了名為「科索沃Next10」的數位展覽，以紀念該國成立10週年。展覽結合科索沃年輕人對未來十年科索沃將成為什麼樣的國家的想法，將之融入到台灣設計師創作的藝術品。

郭家佑說，科索沃的文化青年和體育部真心喜歡這次展覽，展覽從2018年6月27日至7月22日止。部長甚至寫信給當時的台灣文化部部長鄭麗君，希望將來能一起辦活動。

郭在科索沃為爭取一個國家域名和促進台灣與科索沃文化交流的活動進行了一年之後，她回到了台灣。

一個新的開始

回國之初，郭家佑先在一家公司工作，但很快決定將自己的全部精力投入到一個新的組織中，該組織原為台灣-科索沃文化交流協會，但她改變主意，將其命名為台灣數位外交協會（TDDA），因為這個「更廣泛，更通用」的名稱能夠讓組織可以往更多元的方向擴展。

郭說，她想複製在科索沃的成功模式，建立這個新的外交協會，透過社交媒體建立軟實力。

她開始與駐在台北的外國辦事處和當地媒體建立溝通渠道。她說，台灣外交部已經是一個能力很強的官方政府機構，但是通過民間文化交流，「我們可以更容易地接觸更多當地人。」

郭指出，一般民衆並沒有仔細關注外交部的官方社交媒體或溝通渠道，因此，大多數台灣人都不知道外交世界在發生什麼事。

儘管她承認台灣政府有時會為當地團體提供經費進行國際交流，但郭認為，在軟實力外交方面，「沒有全面的戰略或計劃」，她相信政府與公眾之間的溝通是有改進的空間。 「有時一些團體想要開展某種計劃或報導某個事件時，他們可能會猶豫是否該這麼做，由於缺乏溝通，這些團體不知道外交部會希望我們選擇那種方向或該遵循那種官方陳述」，郭說道。

為此，TDDA進行政策研究，並試圖鼓勵台灣年輕人參與外交。她說，自成立以來，該組織一直在注意國外類似團體的運作模式。

軟實力成功

TDDA目前有8名全職員工，16名兼職員工和120名志工。2019年7月，她和她的團隊決定擴展到越南，因此她飛往東南亞國家尋求合作機會。

越南出差過程中，郭家佑發現越南人經常使用互聯網尋找疾病的治療方法，而不是去看醫生。「如果他們感冒了，他們只會在臉書上查詢治療方法，甚至用主題標籤查看其他人如何治他們的疾病」，郭回憶道。

經過一番思考，郭決定創建一個線上節目，由台灣和越南的醫生共同主持，他們共享各種疾病的治療方法，越南民眾透過與正牌醫生進行線上互動，取得更安全的醫療知識。第一集於2019年12月播出，觀眾逐漸相信台灣醫生和他們的醫學知識，因為他們在節目中看到台灣醫生與越南醫生進行互動和合作，也確實幫助到他們。

這項節目很快大受當地人歡迎，後來組織與胡志明市電視台進行討論，與台灣製作公司（世界柔軟數位影像文化有限公司）合作，製作有關台灣與越南關係的節目。她也在考慮如何從台灣政府獲得該計劃所需的資金。

郭說，TDDA和當地的越南公司於2019年11月在胡志明市聯合租用了一套三層樓的公寓，創立「台灣角落」。公寓一樓是一家飲料店，二樓是一間中文教室，三樓是越南人和台灣人的交流空間，可以讓他們用來互相了解彼此的國家。對於台越民間關係更進一步，郭家佑充滿著期待。

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