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為吃免費壽司台灣多人改名「鮭魚」 內政部：沒抓準3次額度•當心「實至名鮭」

有媒體報導，光在台中市就有10多人改成跟 「鮭魚」相關的名字。新北市也有20多人改名「鮭魚」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/17 16:10
鮭魚示意照 (圖/GettyImages)

鮭魚示意照 (圖/GettyImages)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行銷手法日新月異。台灣一家知名壽司連鎖店推出優惠活動稱，姓名中有「鮭魚」兩字或同音字可享優惠甚至免費，網傳多人為此改名。

內政部今天(3/17) 指出，依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，每個人原則上有3次改名機會，請民眾慎思、珍惜使用戶政資源。

內政部小編在PO文中還附上圖片笑稱，發現全台至今已有多人「同年同月同鮭魚」，希望他們數學夠好，否則一旦用完改名3次的額度，就真的「實至名『鮭』」了(如下圖) 。

為吃免費壽司台灣多人改名「鮭魚」 內政部：沒抓準3次額度•當心「實至名鮭」

這家推出優惠活動的日本知名連鎖壽司店在社群網站上PO文表示:

17日、18日連續兩天，推出「愛的迴鮭，找你來嘗鮮」尋人活動啟事，只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「免費」招待，就算只是同音字也能享5到9折優惠。

只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者

同音一字享9折，同音兩字享5折，最高可享免費優惠！

範例：

①9折：俞小明、陳小圭

②5折：王瑰瑜、陳渝圭

③免費：王鮭魚（同音同字)

(來源: 業者社群網站)

活動出爐後，引發熱議，據報導真的有人為此前往戶政事務所改名，台中市一名郭姓女大生，改名叫「郭鮭魚丼飯」，讓戶政人員相當驚訝。女大生則表示，家人都不知道，她打算接受招待後，周五(3/19)就改回本名。

屏東縣長潘孟安也跟上這波熱門話題，他在臉書發文表示，不用改名叫鮭魚，在屏東就能吃到超霸氣生魚片......「划算到不行」。

台南市長黃偉哲也在臉書貼文提到，據說台灣已經有3個人改名為鮭魚，準備與促銷的業者「同鮭魚盡」？

我想他們肯定不是台南人，因為台南人認為虱目魚才是世界上最好吃的魚類，不服不要來戰，先來台南吃看看，祝您有個美好的一天。

聯合新聞網報導，為了吃免費壽司，台中市總計有15人改名叫 「鮭魚」。自由電子報則引述新北市政府民政局統計至17日下午4點，已有26人改名為「鮭魚」。

為吃免費壽司台灣多人改名「鮭魚」 內政部：沒抓準3次額度•當心「實至名鮭」

為吃免費壽司台灣多人改名「鮭魚」 內政部：沒抓準3次額度•當心「實至名鮭」圖/業者官方臉書
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