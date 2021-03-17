台北花園大酒店旗下各餐廳超值優惠齊歡慶

台北花園大酒店旗下榮獲米其林餐盤推薦「PRIME ONE 牛排館」，為歡慶開幕6周年慶，推出生日優惠二重奏，第一重，凡為「3月29日當日壽星」出示身分證明文件，於2021年3月29日至3月31日，二人以上同行套餐享66折+10%優惠；第二重，於3月底至4月底，消費者二人同行點用套餐加碼贈半隻龍蝦；餐廳齊歡慶，「饗聚廚房」自助餐廳「48小時快閃限定優惠」於2021年3月18日中午12點至3月20日中午12點，透過電話預訂3月22日至3月31日晚餐，享平假日晚餐買一送一；「花園thaithai」泰式餐酒館，牛年專屬優惠，凡生肖屬牛或金牛座饕客，於2021年3月22日至4月底，四人同行用餐，享66折+10%優惠，揪團齊慶享優惠。(以上優惠不得併用)

西區頂級牛排餐廳「PRIME ONE 牛排館」，無論乾式或濕式熟成盛宴，時刻擄獲饕客芳心，優秀料理團隊精湛廚藝更為PRIME ONE牛排館的每道奢華料理注入美味靈魂。開幕周年慶，生日優惠二重奏，第一重，凡為「3月29日當日壽星」出示身分證或健保卡…等證明文件，於2021年3月29日至3月31日用餐，二人成行點用套餐即享66折+10%優惠；第二重，非3月29日當日壽星也別失望，於2021年3月29日至4月30日期間，二人同行點用套餐系列即贈半隻龍蝦，四人同即贈一隻龍蝦，以此類推，以超值價格品嘗米其林餐盤推薦奢華料理。

以無國界料理為主的「饗聚廚房」自2021年3月18日中午12點至3月20日中午12點推出「48小時快閃限定優惠活動」，凡透過電話訂位預訂3月22日至3月31日期間晚餐，即享平假日晚餐買一送一，平日晚餐每位699元+10%，假日晚餐每位899元+10%，平日每人不到500元即可享受中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南……等多國特色自助百匯，以及啤酒無限暢飲，盡情品嘗星級飯店美饌及主廚團隊精心研發的各式創意佳餚；西門町首家泰式餐酒館「花園thaithai」則推出牛年專屬優惠，凡生肖屬牛或金牛座，於2021年3月22日至4月30日，四人以上同行，整桌即享66折+10%，享用泰籍主廚精心設計泰式美食，無論是經典鹹香泰式打拋雞、鮮味十足的酥炸泰式蝦餅、濃郁香甜滋味椰汁咖哩…等，三五好友一同前來，體驗道地正宗泰味。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「PRIME ONE牛排館自開幕以來一直深受饕客們的喜愛，更於2018獲得米其林餐盤推薦，此次適逢牛排館周年慶，台北花園大酒店串連旗下各餐廳推出限時限量優惠活動，歡迎消費者親朋好友相揪齊聚慶祝，盡享頂級牛排、泰式及各式異國風味美饌，預計可帶來業績成長一成左右。」

台北花園大酒店 -PRIME ONE牛排館周年慶生日二重奏

第一重【周年慶優惠66折】

活動日期：2021年3月29日至3月31日

活動優惠：凡3月29日當日壽星，二人以上同行點用套餐即享66折優惠。

第二重【周年慶加贈龍蝦】

活動日期：2021年3月29日至4月30日

活動優惠：二人同行用餐並皆點選套餐系列餐點，即贈龍蝦半隻；四人同行用餐並皆點選套餐系列餐點，即贈龍蝦一隻，以此類推(訂位最低人數二人，用餐人數需以偶數)，限量供應送完為止。

活動備註：

消費最低人數為二人(用餐人數需以偶數)，且二人皆需點用套餐 生日優惠每餐期採限量預定，活動限本人使用，須出示身分證或健保卡之符合條件才可享優惠 需外加原價一成服務費，優惠不得併用 包廂/包場及特殊專案活動恕不適用(例：謝師宴專案、私人包場…等) 此優惠不適用於餐券專案 (舉凡ITF旅展餐券、美食展餐券皆不適用此優惠活動) 台北花園大酒店保留專案變更、修改及最終解釋權力

￭台北花園大酒店 PRIME ONE牛排館：台北市中正區中華路2段1號

￭洽詢電話：聯合訂位中心 (02)2312-1000

台北花園大酒店 -饗聚廚房48小時快閃限定優惠

活動日期：2021年3月22日至3月31日晚餐時段18:00至21:00

活動優惠：於2021年3月18日中午12點至3月20日中午12點透過電話預訂，即享活動時間晚餐時段用餐買一送一(訂位最低人數二人，最多十人，用餐人數需以偶數)。

價格：饗聚廚房平日晚餐成人每位699元+10%；假日晚餐成人每位899元+10%

活動備註：

優惠每餐期採限量預定，需收取原價10%服務費 優惠不得合併使用 包廂/包場及特殊專案活動恕不適用(例：謝師宴專案、私人包場…等) 此優惠不適用於餐券專案 (舉凡ITF旅展餐券、美食展餐券皆不適用此優惠活動) 台北花園大酒店保留專案變更、修改及最終解釋權力

￭台北花園大酒店饗聚廚房：台北市中正區中華路2段1號

￭洽詢電話：聯合訂位中心 (02)2312-1000

台北花園大酒店-花園thaithai牛運當頭優惠

活動日期：2021年3月22日至4月30日

活動優惠：凡生肖屬牛或金牛座消費者，四人以上同行來店用餐，即享66折優惠

活動備註：

訂位人數需四人同行，每日限量推出 需收取原價10%服務費 優惠不得合併使用 包廂/包場及特殊專案活動恕不適用(例：謝師宴專案、私人包場…等) 此優惠不適用於餐券專案 (舉凡ITF旅展餐券、美食展餐券皆不適用此優惠活動) 台北花園大酒店保留專案變更、修改及最終解釋權力

￭台北花園大酒店花園thaithai：台北市中正區中華路2段1號

￭洽詢電話：聯合訂位中心 (02)2312-1000

【PRIME ONE牛排館】

台北米其林指南 餐盤推薦

在地食材融合New Cuisine，食尚品味首選餐廳，獨立包廂與喜瑪拉雅鹽磚百萬熟成室，每年邀請米其林與當地評鑑＂雙評鑑＂主廚客座。PRIME ONE牛排館提供饕客品味奢華牛排盛宴新選擇，搜羅美、澳各國牧場頂級肉品，以乾式熟成或濕式熟成來呈現牛排不同風味，此外也提供嚴選豬排、羊排、海鮮等頂級主菜，透過料理經驗豐富主廚團隊精湛廚藝與外場貼心服務，完整呈現出高級牛排館奢華料理，靜謐的空間，將帶來精采、迷人食尚體驗。