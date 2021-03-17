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台灣帛琉旅遊泡泡4月1日首航 免居家檢疫 採檢陰性便出發

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/17 14:50
(The picture is taken from instagram.com/visitpalau_tw)

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14:50更新

11:50首發

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）台灣、帛琉政府今（17）日共同宣布旅遊泡泡正式啟動，初步規劃由華航先飛，4月1日正式首航，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離、檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診COVID-19。

台灣、帛琉旅遊泡泡一度因旅客的檢測方式有異議而卡關，兩國歷經多次討論，對於防疫措施終於達成共識。

中央流行疫情指揮中心於記者會上宣布，由於台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來台觀光團體入境，並請旅行業者確實依該計畫辦理旅遊事宜。

交通部長祁文中說，目前規劃台帛旅遊泡泡每週四及週日出團，初期由華航以波音737-800型飛機飛航，飛機座位數為158，但每班限制旅遊泡泡團客110人，每週上限220人，其他座位由帛琉官方或帛琉駐華人員使用，初期出團的旅行社，以過去操作過帛琉旅遊的業者為主，建議4天3夜或5天4夜行程。

指揮中心表示，為將感染及傳播風險降到最低，確保旅遊泡泡安全及順利推動，旅遊行程規劃須符合5大防疫原則：

  1. 團進團出，不可安排個人行程。
  2. 規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。
  3. 採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。
  4. 旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。
  5. 餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以8日為限(包含抵達日及離境當日)，並配合出入境COVID-19檢測，自台灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者才能登機出發；自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。

旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，但須實施14天自主健康管理，包含前5天的加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為進行一般版自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

自主健康管理期間若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

針對，帛琉總統惠恕仁訪台事宜，外交部長吳釗燮證實，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於3月28日搭乘包機來台進行訪問，並預定於4月1日返回帛琉。

外交部提到，此次不僅是惠恕仁總統自今年1月21日上任以來首次出國訪問，也是COVID-19疫情爆發後，台灣第一次接待來訪的外國元首，對台帛邦誼意義重大。
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