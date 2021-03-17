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【中國監管風暴】阿里巴巴傳被迫賣南華早報 習近平喊盯互聯網公司騰訊股價暴跌

By 台灣英文新聞－編輯
2021/03/17 11:31
中國國家市場監管總局12日發布的通告指出，騰訊收購 猿輔導股權案、百度收購小魚集團股權案，違反「中華 人民共和國反壟斷法」第21條的規...

涉違反中國反壟斷法 騰訊遭監管當局裁罰

中國國家市場監管總局12日發布的通告指出，騰訊收購 猿輔導股權案、百度收購小魚集團股權案，違反「中華 人民共和國反壟斷法」第21條的規... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）阿里巴巴創辦人馬雲雖保持低調不公開露面也不發聲，但中國官方動作仍不減，日前傳北京要求阿里巴巴出售南華早報在內的媒體資產，如今騰訊也「遭關注」，股價連兩日大跌。

根據媒體報導，中國國家主席習近平15日主持中央財經委員會會議，命令監管機關加強對互聯網公司的監督，嚴厲打擊壟斷，促進公平競爭，防止資本的無序擴張。《央視》引述會議記錄說：「一些平台公司發展不規範，存在風險。有必要加快完善管理平台經濟的規則制度，以及時填補空白和漏洞。」報導指互聯網公司需要提高數據安全，金融活動需要受到監管。

信傳媒指習近平及其副手措辭異常強烈的言論表明，北京準備遏制中國最大、最有實力的私人公司的影響力。

《華爾街日報》分析，中國政府加強金融科技監管，對騰訊的打擊雖不會像阿里巴巴那樣大，但是仍然對騰訊造成傷害。

《彭博》引用傳言，指騰訊下場可能會像螞蟻集團一樣，被中國當局要求將所有金融業務納入金融控股公司，以接受類似銀行的管控。外界也開始擔憂，中國官方打擊面是否會擴大到金融科技以外的領域。

在香港有上市的騰訊（00700.HK），連日股價大跌，市值從幾周前的逾7.35兆港元大幅跳水至周二（16日）的6.05兆港元。

至於樹大招風的阿里巴巴，螞蟻集團上市遭中國官方喊停，儘管創辦人馬雲去年10月後像謎一般取消全部公開行程，也不再更新微博推特，但顯然中共仍不願放手。

近日《華爾街日報》引述知情人士消息報導，北京當局希望阿里巴巴出售南華早報在內的媒體資產，消息來源說，北京當局擔心阿里巴巴利用媒體資產控制輿論，形成惡性循環，顯然愈來愈忌憚這家科技巨擘對中國輿論的影響力。

阿里巴巴和創辦人馬雲掌握廣泛的媒體資產，版圖遍布網路論壇、新聞媒體、製片公司、社群媒體和廣告資產。阿里持有微博過半持股，還有南華早報、阿里巴巴影業、線上影音平台優酷。報導指出，北京當局檢視阿里巴巴的媒體資產後，對龐大的規模感到震驚，因此要求阿里縮減這些資產。
阿里巴巴
馬雲
騰訊
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