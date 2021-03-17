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【電動車時代來臨】和大沈國榮: 台灣技術仍待迎頭趕上 鴻海魏國章: MIH聯盟已有全球1065廠商參與

▲和大在嘉義大埔美精密機械園區布局自動化生產線，董事長沈國榮透露嘉義廠請不到員工，只好依託機器人。▲鴻海集團技術長魏國章16日說，目前MIH聯盟已有全球1065家廠商參與，聯盟規劃7月起獨立運作，積極布局電動車造車應用。▲和碩董事長童子賢昨(16日) 晚出席玉山和碩科技論壇受訪說，電動車產業現在是「小學三年級」，預計還要5年才能「畢業」、達到汽車產業1成占比。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/17 11:29
玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，鴻海集團技術長魏國章（右2）、以及和大董事長沈國榮（右1）受邀出席分享。...

玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，鴻海集團技術長魏國章（右2）、以及和大董事長沈國榮（右1）受邀出席分享。...

相關新聞:【電動車時代來臨】工研院點出台廠潛在4大商機　和碩童子賢：未來台灣汽車產值上看6兆美元

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）代工大廠和碩董事長童子賢昨(16日) 晚出席玉山和碩科技論壇受訪說，電動車產業現在是「小學三年級」，預計還要5年才能「畢業」、達到汽車產業1成占比；他也看好和碩布局電動車將陸續有收成機會。

媒體詢問和碩手機產品策略及缺料問題，童子賢表示，很多關鍵物料是客戶自己掌控，和碩會盡力去催，要進料的時候會催料和聯絡協調。但是過去一年來因為疫情關係，對通訊、網路和電腦等設備的需求大幅增加。

在這種情形下，他認為「一則以喜、一則以憂」，開心的是台灣的半導體工業在全世界非常強，過去一年超越南韓，成為全球第二名。但憂心忡忡的是，因為需求特別強，就會產生排擠效應，難避免晶片供應的爭奪，因此在產業上有很多協調空間。

和碩電動車策略

談到電動車策略，童子賢表示，和碩已默默從事6、7年，布局必須從研發開始。汽車不同於一般消費品，通常能立足於市場的，都是在某個國家、地區或全世界具有雄厚資本及一定規模的公司，才有辦法生存。

童子賢指出，和碩在汽車領域聚焦兩大面向，一個是電動車，另一個是傳統燃油車的電子化趨勢，和碩都已投入很多年。不同於掌上遊戲機等產品每一兩年就會更新，汽車是耐久性消費財，消費者買入汽車使用，少則5到7年，多則十幾年還在使用。

他說，客戶因為有相關需求，對和碩的研發配合度也會要求很高，因此布局要先從研發著手，從研發到製造要好幾年。和碩過去已經默默努力很多年，隨著市場成長，相信陸續會有收成的機會。

外界關注和碩赴美設廠進度，童子賢低調回應，客戶要求和碩保持同步，以客戶進度為準；因為OEM的紀律，和碩不隨便替客戶發言。

童子賢認為，當電動車市場逐漸起來後，成長性會相當高，現在還很難預估。如果有成長，可能會用倍數計算，而不是用百分比計算，原因是整個電動車產業現在是「小學三年級」，全球約幾百萬輛，反觀全球汽車約1億輛，在電動車占比達到1成之前，「都不算小學畢業」。

至於電動車產業何時可以「念完小學」，童子賢推測應該需要5年左右，也就是在2025年或2026年可以達到電動車占比超過10%；預期到2030年，電動車在整體汽車產業占比應該會到3成左右。在電動車產業，台灣的零組件、系統模組或各方面如果有參與機會，是一個不小的發展機會。

賴哲彥: 台灣應學習

如何為Tier 1車廠提供服務

和碩車用電子部總經理賴哲彥指出，台灣廠商比較缺乏為第一階（Tier 1）一級車廠直接提供服務的經驗，和碩有幸扮演Tier 1廠商供應鏈的角色，中間過程很漫長，從初期產品開發至少要2到3年，隨後投入市場，往往第一個案子拿到的數量很有限，屬於觀察期，要等到第二個案子才會看到收益。而且汽車產品的產線投資往往比其他產品更高，很少廠商能經得起動輒10年的折磨。

不過，賴哲彥也提到，一旦能拿到車廠認證，有了實績，其他車廠才會找上門洽談試產。這對台灣是很好的機會，整個台灣供應鏈都有機會「搭便車」建議台灣應該學習如何為Tier 1車廠提供服務。

沈國榮: 蘋果Apple Car已進入測試階段

部分廠商產品開始送樣

外傳蘋果看好電動車市場，正積極開發Apple Car，汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮引述供應商消息透露，Apple Car已經在測試階段，部分廠商產品開始送樣。

玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，沈國榮受邀分享新能源汽車產業的新時代。

沈國榮指出，和大很早就切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，協助提升傳動系統。他認為，電動車產業對台灣來說是很重要的契機，包括在馬達、電控、減速器和差速器等，台廠都有機會，而和大已在減速箱和差速器領域布局數十年。

不過他指出，台灣在電動車相關動力測試、參數蒐集、差速器量測等技術，仍有迎頭趕上的空間。

談到蘋果Apple Car進展，他進一步引述供應商消息透露，蘋果Apple Car已進入測試階段，部分廠商產品已開始送樣。

和大在嘉義大埔美精密機械園區布局自動化生產線，沈國榮透露嘉義廠請不到員工，只好依託機器人，現在和大在嘉義廠區產線均是自動人工智慧AI化。

和大目標: 爭取電動車高階市場

展望全球電動車市場，沈國榮預估到2025年，全球電動車市場可成長到1200萬輛，和大目標持續穩站全球2成以上電動車滲透率目標成為全球純電動車減速器和差速器元件最大供應商，爭取電動車高階市場。

他指出，電動車滲透率越來越高，勢必牽動全球傳統汽車引擎和變速箱產業版圖變遷。

沈國榮還透露，當年台塑集團創辦人王永慶曾致電給他，邀請沈國榮見面，王永慶當時談到，台灣在汽車變速箱和引擎沒法自主製造生產，需要外購，這番談話讓沈國榮印象深刻。

Apple Car預期2023年測試完成

估計2024年量產

會後接受媒體採訪時，沈國榮引述供應商消息指出，蘋果將在2022年決定Apple Car製造計畫，2023年完成測試作業，預期2024年量產，屆時蘋果可能自建廠區製造Apple Car。

他指出，目前Apple Car已進入測試階段，主要以試作、擷取參數、設計變更作業為主，部分廠商開始產品送樣，他透露以減速機構件為主。

沈國榮也表示，蘋果目前與韓國品牌車廠洽商合作Apple Car的計畫已經暫停，不過預估蘋果在2022年會決定Apple Car的製造計畫，屆時是與車廠合作、合併建廠、或是委外製造，結果將會明朗。

他預期蘋果Apple Car初期測試或試產階段可能委外，但進入量產階段，蘋果可能會自建產能製造Apple Car，因為有太多核心技術無法外洩，且蘋果會掌握Apple Car軟體更新關鍵技術。

對於台灣供應鏈商機，沈國榮預估台廠還是以供應零配件為主，但若有像是鴻海推動的MIH平台聯盟整合零配件，也是可期的力量，若成熟會是台灣的契機。

和大也展開美國布局作業，沈國榮規劃和大3年內要在美國德州設廠，主要因應美國電動車市場需求。

鴻海集團技術長魏國章:

MIH聯盟已有全球1065家廠商參與

電動車發展趨勢備受關注，鴻海集團技術長魏國章16日受邀在論壇分享新能源汽車產業的新時代。他說，目前MIH聯盟已有全球1065家廠商參與，聯盟規劃7月起獨立運作，積極布局電動車造車應用。

魏國章指出，鴻海集團推動MIH平台聯盟，要帶動以軟體定義和開放平台為基礎的電動車產業。他透露，到今天(3/16) 為止，MIH電動車平台聯盟已有全球1065家廠商參加，其中30%是全球性的廠商、接近200家新夥伴的背景則與網際網路（Internet）有關。他預期，這些新夥伴將在電動車產業演進過程扮演重要角色。

魏國章也透露，MIH聯盟規劃7月起獨立運作，初期將以造車為主，未來要提升使用者體驗。

中央社報導，根據公開資料，有越來越多廠商加入MIH聯盟，例如韓國電動車和自動駕駛網絡安全（cybersecurity）方案供應商AUTOCRYPT在15日宣布加入；南非電動車及電池技術新創公司Mazibuko Motor Company日前也宣布加入。

鴻海集團董事長劉揚偉：

今年將考量、是否在美國設電動車產線

鴻海集團董事長劉揚偉16日也透露，今年將會考量決定、是否在美國威斯康辛州還是墨西哥設立電動車產線，預估到2023年，鴻海在電動車投資規模將會明顯增加。

劉揚偉16日下午受邀出席台灣外籍記者聯誼會，並回答提問。

記者問及鴻海集團是否規劃在北美市場設立電動車產線，劉揚偉透露，鴻海集團今年將會考量決定、是否在北美市場建立電動車產線，地點可能是在美國威斯康辛州或是墨西哥，還要經過仔細考量。

劉揚偉指出，鴻海集團在威州和墨西哥都設有廠區，不用等待基礎建設且可縮短時間。

談到投資電動車領域，劉揚偉透露，鴻海集團去年投資規模在新台幣100億元之內，今年估計投資規模會比去年多一些，仍在預算規劃內，明年(2022年) 相關投資規模將增加30%，到2023年投資規模將會明顯增加。

對於美國威州投資案，劉揚偉透露，在威州廠區製造什麼產品，將在今年7月前塵埃落定。

鴻海集團在2月下旬宣布與北美電動車與行動方案解決公司Fisker簽署合作備忘錄，打造Fisker品牌電動車產品，預計2023年第4季量產。Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）向媒體表示，未來有很好的契機在美國生產電動車，部分原因是鴻海集團在美國威州已經設廠，引發外界揣測鴻海是否要在美國設電動車產線。

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