【電動車時代來臨】和大沈國榮: 台灣技術仍待迎頭趕上 鴻海魏國章: MIH聯盟已有全球1065廠商參與

玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，鴻海集團技術長魏國章（右2）、以及和大董事長沈國榮（右1）受邀出席分享。... 玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，鴻海集團技術長魏國章（右2）、以及和大董事長沈國榮（右1）受邀出席分享。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）代工大廠和碩董事長童子賢昨(16日) 晚出席玉山和碩科技論壇受訪說，電動車產業現在是「小學三年級」，預計還要5年才能「畢業」、達到汽車產業1成占比；他也看好和碩布局電動車將陸續有收成機會。

媒體詢問和碩手機產品策略及缺料問題，童子賢表示，很多關鍵物料是客戶自己掌控，和碩會盡力去催，要進料的時候會催料和聯絡協調。但是過去一年來因為疫情關係，對通訊、網路和電腦等設備的需求大幅增加。

在這種情形下，他認為「一則以喜、一則以憂」，開心的是台灣的半導體工業在全世界非常強，過去一年超越南韓，成為全球第二名。但憂心忡忡的是，因為需求特別強，就會產生排擠效應，難避免晶片供應的爭奪，因此在產業上有很多協調空間。

和碩電動車策略

談到電動車策略，童子賢表示，和碩已默默從事6、7年，布局必須從研發開始。汽車不同於一般消費品，通常能立足於市場的，都是在某個國家、地區或全世界具有雄厚資本及一定規模的公司，才有辦法生存。

童子賢指出，和碩在汽車領域聚焦兩大面向，一個是電動車，另一個是傳統燃油車的電子化趨勢，和碩都已投入很多年。不同於掌上遊戲機等產品每一兩年就會更新，汽車是耐久性消費財，消費者買入汽車使用，少則5到7年，多則十幾年還在使用。

他說，客戶因為有相關需求，對和碩的研發配合度也會要求很高，因此布局要先從研發著手，從研發到製造要好幾年。和碩過去已經默默努力很多年，隨著市場成長，相信陸續會有收成的機會。

外界關注和碩赴美設廠進度，童子賢低調回應，客戶要求和碩保持同步，以客戶進度為準；因為OEM的紀律，和碩不隨便替客戶發言。

童子賢認為，當電動車市場逐漸起來後，成長性會相當高，現在還很難預估。如果有成長，可能會用倍數計算，而不是用百分比計算，原因是整個電動車產業現在是「小學三年級」，全球約幾百萬輛，反觀全球汽車約1億輛，在電動車占比達到1成之前，「都不算小學畢業」。

至於電動車產業何時可以「念完小學」，童子賢推測應該需要5年左右，也就是在2025年或2026年可以達到電動車占比超過10%；預期到2030年，電動車在整體汽車產業占比應該會到3成左右。在電動車產業，台灣的零組件、系統模組或各方面如果有參與機會，是一個不小的發展機會。

賴哲彥: 台灣應學習

如何為Tier 1車廠提供服務

和碩車用電子部總經理賴哲彥指出，台灣廠商比較缺乏為第一階（Tier 1）一級車廠直接提供服務的經驗，和碩有幸扮演Tier 1廠商供應鏈的角色，中間過程很漫長，從初期產品開發至少要2到3年，隨後投入市場，往往第一個案子拿到的數量很有限，屬於觀察期，要等到第二個案子才會看到收益。而且汽車產品的產線投資往往比其他產品更高，很少廠商能經得起動輒10年的折磨。

不過，賴哲彥也提到，一旦能拿到車廠認證，有了實績，其他車廠才會找上門洽談試產。這對台灣是很好的機會，整個台灣供應鏈都有機會「搭便車」，建議台灣應該學習如何為Tier 1車廠提供服務。

沈國榮: 蘋果Apple Car已進入測試階段

部分廠商產品開始送樣

外傳蘋果看好電動車市場，正積極開發Apple Car，汽車傳動系統製造廠和大董事長沈國榮引述供應商消息透露，Apple Car已經在測試階段，部分廠商產品開始送樣。

玉山和碩科技論壇16日晚間舉辦全球電動車發展趨勢與未來商機論壇，沈國榮受邀分享新能源汽車產業的新時代。

沈國榮指出，和大很早就切入電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈，協助提升傳動系統。他認為，電動車產業對台灣來說是很重要的契機，包括在馬達、電控、減速器和差速器等，台廠都有機會，而和大已在減速箱和差速器領域布局數十年。

不過他指出，台灣在電動車相關動力測試、參數蒐集、差速器量測等技術，仍有迎頭趕上的空間。

談到蘋果Apple Car進展，他進一步引述供應商消息透露，蘋果Apple Car已進入測試階段，部分廠商產品已開始送樣。

和大在嘉義大埔美精密機械園區布局自動化生產線，沈國榮透露嘉義廠請不到員工，只好依託機器人，現在和大在嘉義廠區產線均是自動人工智慧AI化。

和大目標: 爭取電動車高階市場

展望全球電動車市場，沈國榮預估到2025年，全球電動車市場可成長到1200萬輛，和大目標持續穩站全球2成以上電動車滲透率，目標成為全球純電動車減速器和差速器元件最大供應商，爭取電動車高階市場。

他指出，電動車滲透率越來越高，勢必牽動全球傳統汽車引擎和變速箱產業版圖變遷。

沈國榮還透露，當年台塑集團創辦人王永慶曾致電給他，邀請沈國榮見面，王永慶當時談到，台灣在汽車變速箱和引擎沒法自主製造生產，需要外購，這番談話讓沈國榮印象深刻。

Apple Car預期2023年測試完成

估計2024年量產

會後接受媒體採訪時，沈國榮引述供應商消息指出，蘋果將在2022年決定Apple Car製造計畫，2023年完成測試作業，預期2024年量產，屆時蘋果可能自建廠區製造Apple Car。

他指出，目前Apple Car已進入測試階段，主要以試作、擷取參數、設計變更作業為主，部分廠商開始產品送樣，他透露以減速機構件為主。

沈國榮也表示，蘋果目前與韓國品牌車廠洽商合作Apple Car的計畫已經暫停，不過預估蘋果在2022年會決定Apple Car的製造計畫，屆時是與車廠合作、合併建廠、或是委外製造，結果將會明朗。

他預期蘋果Apple Car初期測試或試產階段可能委外，但進入量產階段，蘋果可能會自建產能製造Apple Car，因為有太多核心技術無法外洩，且蘋果會掌握Apple Car軟體更新關鍵技術。

對於台灣供應鏈商機，沈國榮預估台廠還是以供應零配件為主，但若有像是鴻海推動的MIH平台聯盟整合零配件，也是可期的力量，若成熟會是台灣的契機。

和大也展開美國布局作業，沈國榮規劃和大3年內要在美國德州設廠，主要因應美國電動車市場需求。

鴻海集團技術長魏國章:

MIH聯盟已有全球1065家廠商參與

電動車發展趨勢備受關注，鴻海集團技術長魏國章16日受邀在論壇分享新能源汽車產業的新時代。他說，目前MIH聯盟已有全球1065家廠商參與，聯盟規劃7月起獨立運作，積極布局電動車造車應用。

魏國章指出，鴻海集團推動MIH平台聯盟，要帶動以軟體定義和開放平台為基礎的電動車產業。他透露，到今天(3/16) 為止，MIH電動車平台聯盟已有全球1065家廠商參加，其中30%是全球性的廠商、接近200家新夥伴的背景則與網際網路（Internet）有關。他預期，這些新夥伴將在電動車產業演進過程扮演重要角色。

魏國章也透露，MIH聯盟規劃7月起獨立運作，初期將以造車為主，未來要提升使用者體驗。

中央社報導，根據公開資料，有越來越多廠商加入MIH聯盟，例如韓國電動車和自動駕駛網絡安全（cybersecurity）方案供應商AUTOCRYPT在15日宣布加入；南非電動車及電池技術新創公司Mazibuko Motor Company日前也宣布加入。

鴻海集團董事長劉揚偉：

今年將考量、是否在美國設電動車產線

鴻海集團董事長劉揚偉16日也透露，今年將會考量決定、是否在美國威斯康辛州還是墨西哥設立電動車產線，預估到2023年，鴻海在電動車投資規模將會明顯增加。

劉揚偉16日下午受邀出席台灣外籍記者聯誼會，並回答提問。

記者問及鴻海集團是否規劃在北美市場設立電動車產線，劉揚偉透露，鴻海集團今年將會考量決定、是否在北美市場建立電動車產線，地點可能是在美國威斯康辛州或是墨西哥，還要經過仔細考量。

劉揚偉指出，鴻海集團在威州和墨西哥都設有廠區，不用等待基礎建設且可縮短時間。

談到投資電動車領域，劉揚偉透露，鴻海集團去年投資規模在新台幣100億元之內，今年估計投資規模會比去年多一些，仍在預算規劃內，明年(2022年) 相關投資規模將增加30%，到2023年投資規模將會明顯增加。

對於美國威州投資案，劉揚偉透露，在威州廠區製造什麼產品，將在今年7月前塵埃落定。

鴻海集團在2月下旬宣布與北美電動車與行動方案解決公司Fisker簽署合作備忘錄，打造Fisker品牌電動車產品，預計2023年第4季量產。Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）向媒體表示，未來有很好的契機在美國生產電動車，部分原因是鴻海集團在美國威州已經設廠，引發外界揣測鴻海是否要在美國設電動車產線。