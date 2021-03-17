【電動車時代來臨】工研院點出台廠潛在4大商機　和碩童子賢：未來台灣汽車產值上看6兆美元

「2021玉山和碩科技論壇」16日晚在台北舉行，藍濤亞洲總裁黃齊元（左起）、工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗、鴻海集團技術長魏國章... 「2021玉山和碩科技論壇」16日晚在台北舉行，藍濤亞洲總裁黃齊元（左起）、工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗、鴻海集團技術長魏國章、玉山科技協會理事長李紀珠、和大工業董事長沈國榮、和碩董事長童子賢、和碩車用電子部總經理賴哲彥均與會。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 工研院表示，電動車時代來臨，建議台灣可以發展電控相關產品，並點出台灣廠商的4機會，包括助攻非傳統車廠開發車款、供給全球車廠系統及關鍵零組件、人機介面商機以及發展新型態應用服務系統。

玉山科技協會昨天(3/16) 與和碩聯合科技共同舉辦「全球電動車發展趨勢與未來商機」論壇，會中邀請多位產業界人士出席分享觀點。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠致詞時表示，去年（2020) 雖然遭逢疫情，但是台灣出口跟投資表現亮眼，帶動去年經濟成長率異軍突起，其中，半導體產業更是重中之重。近期媒體報導也提到，電動車背後有望創造台灣800家隱形冠軍，台灣有機會在製造業基礎上，加上科技產業，讓電動車成為走向下個世代的產業。

工研院產科國際所所長蘇孟宗則以全球電動車市場發展現況與未來趨勢為題發表演講。

蘇孟宗指出，電動車時代來臨，主要由全球暖化、排碳目標以及政策利多3股力量驅動。許多國家都紛紛提出新售車輛全面電動化的目標年份，全球電動車市場前3大國家則分別為中國、德國與美國。

蘇孟宗分析，未來自駕車就像是具有4個輪子的手機加上很多台電腦，不斷進行運算。電動車戰略布局有「三電」，包括電池、電機與電控。他建議台灣廠商可以朝向電控相關產品，配合台灣IC設計與半導體優勢，再以此為核心，結合驗證單位，發展車電系統產品。

蘇孟宗點出 台灣發展電動車的4項機會:

第一，協助非傳統車廠「打群架」開發車款；

第二，有機會供給全球車廠系統及關鍵零組件。由於台灣廠商具備供應車用高功率模組實力，包括晶片、模組、功率轉換控制器等層級，都已經在累積技術與布局；

第三為軟硬整合衍生的人機介面商機，面板廠商有機會受益；

第四為發展新型態應用服務系統。

蘇孟宗表示，預估20年後電動車產值將是智慧手機產值的2.3倍，電動車銷量在2035到2040年間有機會超越燃油車，如果台灣能抓住大方向就能少走一些冤枉路。

代工大廠和碩董事長童子賢16日則表示，台灣可以在汽車產業重新洗牌時，有新的機會能深度參與，推估未來汽車產業產值將上看6兆美元。

童子賢致詞表示，汽車或傳統燃油車的電子化已跑在前面，過去20至30年大家把種種舒適好用的配備導入汽車，把汽車變成可信賴的空間，有賴於傳統精密機械結合網路及新興科技。

他指出，過去幾天北京空污嚴重，除了每年春天內蒙沙塵暴之外，汽車已成為城市主要污染源。台灣也不遑多讓，經常天空灰濛濛，是空氣污染造成，有好幾個層次的問題要解決。

童子賢說，在食衣住行等領域，交通工具帶來的污染是最重要的環境殺手。台灣產業與電動車有很深的結合關係，台灣經濟成長率相當不錯，國民人均所得達到3萬美元（約新台幣84.7萬元），成為已開發國家。台灣在全球疫情衝擊下，表現一枝獨秀。

根據中央社，童子賢引述經濟學人的報導指出，台灣是全球唯一在沒有大幅關閉商店及學校的情況下，能維持正常運作的國家。台灣受惠於疫情帶來的新興需求，在疫情過後會不會有另一波挑戰？這是大家必須面對和思考的。

童子賢對此提出正面、積極、樂觀的看法，他認為台灣不能因為疫情而只發一次機會財，如果台灣有生生不息的產業力量，就不會因為一次疫情而發財，也不會因為疫情舒緩而錯失機會。

他進一步分析，在疫情發生前的2018年與2019年，汽車與周邊產業產值已達到4兆美元，相當於半導體產值的8倍、智慧型手機產值的7倍。買汽車很容易就超過新台幣100萬元，手機可能兩三年換機，但汽車是耐久消費財，在技術和生產方面具有高門檻。

雖然台灣在全球汽車產業的參與度落後歐美，但童子賢認為，在電動車產業會不一樣。傳統汽車除了車殼、玻璃跟四個輪胎之外，其他東西都已被改變。這樣的重要轉變，讓台灣有了參與機會，現在汽車產業產值約4兆美元，未來一定會成長到6兆美元。台灣可以在汽車產業重新洗牌時，有新的機會能深度參與。

童子賢: 汽車跟智慧型手機不同之處

在於少量多樣

童子賢說，台灣從30年前的桌上型電腦主機板、顯示卡，進展到18到20年前的筆記型電腦，再進展到10年前的智慧型手機。智慧型手機產業因為全球的集中度比較高，台灣產業只能跟隨市場盟主的步調。

他強調，汽車跟智慧型手機不同之處在於少量多樣，包括轎車、貨車、卡車、廂型車等車型都不一樣，其中有少量多樣的機會，模組就有量身打造的機會，比較不像智慧型手機是幾乎一個機型到底。

童子賢說，汽車產業就算同一個品牌，也有少量多樣的機會，結構非常不同。台灣比較缺少以前像韓國或日本布局的大型集團，少量多樣會帶給中型企業更多機會。

童子賢認為，從人工智慧物聯網到5G應用、汽車電子發展，對台灣產業應該是很好的獲利空間，不用一直探討是否留在既有領域。

他指出，這樣的跨步如果完全沒有改變，附加價值就不大；如果跨得太遠，台灣產業可能難以跟上。這個產業好的地方就在於它是「跨半步」，例如被動元件到了汽車電子化領域，需要的耐久性會跟主機板、顯示卡和手機不同，單價也跟著提高，規格考驗也更嚴苛。

童子賢說，在疫情過後，如果台灣肯努力迎向新興產業，可以立足在全球重要產業，繼續扮演重要參與者的角色。2021年台灣GDP成長率估達4.64%，換算人均所得為3萬美元，童子賢說3萬美元是一個分水嶺，另外在全球200多個國家或經濟體，台灣GDP（國內生產毛額）排名擠身前25名，算是前段班邊緣。但台灣要扮演世界公民的角色，有賴找到新興產業的著力點。