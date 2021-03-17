義美食品歡慶87歲！ 揪同年月日壽星同歡 送6888元生日專屬大禮

義美食品歡慶87歲生日，邀請壽星同歡，並贈送價值6888元等值生日禮、壽桃24個、壽星親臨門市再送紅包禮金2000元。（義美食品提供） 義美食品歡慶87歲生日，邀請壽星同歡，並贈送價值6888元等值生日禮、壽桃24個、壽星親臨門市再送紅包禮金2000元。（義美食品提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣老字號品牌「義美食品」歡慶87歲生日，除了部分商品限時優惠外，重頭戲便是邀請與義美生日(1934年3月30日)相近的壽星長者們一同歡慶生日，並贈送超值大禮，家中有1934年出生的長者快揪團一起來，別錯過這項生日專屬大禮。

義美食品創立於1934年3月30日，起家厝是當時大稻埕太平町三丁目「大安醫院」舊址，87年來義美秉持「做餅是老實人的行業、良心的事業」、「勤儉是家本、勤儉是國本、勤儉更是環保的根本」，挺過無數次食安風暴，也深受台灣消費者的認同。

義美食品表示，為感謝顧客長久以來的支持，「義美87週年慶」活動將於3月19日起展開，第一波回饋活動為全豆系列商品嘉年華，活動期間至26日止，「全豆」豆奶系列、「全豆」醬油系列全面8折，會員再95折。

而在擴大招募義美會員部分，只要於3月19日起至4月1日期間內加入義美會員者，可獲得加碼禮，包括當月辦卡禮，以及無糖四季春400ml或檸檬紅茶375ml乙瓶。

緊接著重頭戲便是壽星長者的慶生、領生日專屬大禮活動，活動方式分為兩種(不得重複領取)：

長者壽星生日禮

壽星生日：1934年3月30日的當日壽星

生日禮領取時間：3/30(二)、3/31(三)

價值6,888元等值生日禮

壽桃24個

壽星親臨，再送紅包禮金2,000元

壽星生日：介於1934年3月16日 至 1934年4月15日

生日禮領取時間：3/27(六) 至 4/1(四)期間周末限定

義美蜂蜜蛋糕(中) 乙條

常順軍益生菌-頂級保健 乙罐

純豬肉鬆130g系列 任兩罐

以上長者生日禮領取建議提前報名，以便全台門市為壽星準備禮品，領取禮品時也要攜帶身分證明文(證)件。詳細資訊請參閱報名網站和義美官網。

壽星生日優惠

另外，不分出生年份，只要是3月30日前後出生的民眾也有壽星專屬優惠：

生日優惠期間3/25(四) 至 4/2(五)「純豬肉鬆130g系列」－單件5折，每人限購3罐。