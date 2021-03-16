台灣時尚品牌東裝「壞色」秋冬發表會　大玩故宮文物體現東方哲學

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)時尚品牌SILZENCE men秋冬時裝發表會以「壞色」為題，舞台設計更大玩故宮文物，動靜之間揭露灑脫的東方穿衣哲學，已於3月14日於台北時裝週登場，亦有直播可收看。

SILZENCE men秋冬時裝發表會將於3月14日於2021台北時裝週Taipei Fashion Week經典演繹。本次時裝發表會以「壞色」為主題，「過盡千帆，渡春秋，繁華落盡，見真淳，洗盡鉛華，願放下，退卻塵紅，留本色！」詮釋歷經千帆之後的處之泰然，呈現洗盡鉛華的時裝風雅。

東裝男服呈現了源自在地優雅文化元素，多層次長版及膝內搭搭配微收腰合身剪裁短襖，簡潔的東方線條佐以大器的跳色，透過大寬袖擺在動靜之間呈現出雅緻細節。

連續四屆躍上臺北時裝週的時尚舞台，以東方美學為靈感打造品牌「東裝 SILZENCE men」的陳俊良，強調時尚不是轉瞬即逝的流行風潮，而是找到屬於自己的經典。秉持著「找到經典就不要害怕流行」的精神，把經典視為圭臬，以東方情韻為主軸的設計底蘊下，闡述東裝是把東方的美好通通裝起來，設計的衣服簡約與純粹，將東方含蓄內斂精神發揚的極致，SILZENCE men所體現的「新華流」風貌，巧妙地織度著當代服飾文化的時尚美學對話。



SILZENCE men秋冬時裝發表會(圖/品牌提供)



品牌設計師陳俊良(中)謝幕(圖/品牌提供)

本次服裝設計以貫穿既視感的生活風景，立裁微修身多彩穿搭、多層次對比色寛邊、雙層織度面料等，以在地高紡質感融合時尚設計，細節呈現出雅緻，配搭艷色軟羊皮鏤空雷雕，如剪紙般東方風呂敷造形，穿帶出台灣時尚，呈現獻給世界的禮物。

將源自在地優雅文化元素，風格多層次長版及膝內搭，搭配微收腰合身剪裁短襖，立領東方線條佐以跳色收邊，打開長掛開襟，以細緻皮腰帶呈現不規則纏繞，透過袖擺腰封設色，經典甜野流形，在動靜之間顯露出多姿多采風尚。

陳俊良敘述：「本次品牌秀特別之處，是將舞台背景採以故宮器物色彩汲取之色票為借景，充分展現東方顏色審美意趣，構築出優雅氣韻生動，揭露灑脫淡然的穿衣哲學，演繹低調奢華的個性風尚。」

不僅服裝展現東方溫文儒雅的氣息，突破一般人對男裝的想像之外，在發表會的舞台意境，每一場都費盡心思構想，用環境氛圍搭配主題，表露淋漓盡致的完美。

陳俊良以「設計詩人」著稱，成立不到兩年即獲選進軍米蘭時尚展秀，在2018 年臺北時裝週發表的系列作品「墨白」，更獲得「DFA 亞洲最具影響力設計大獎」的時尚類金獎與全場優異獎之殊榮，才華備受國際注目。

3 月14 日下午七點半在松山文創園區4 號倉庫所發表的臺北時裝週SILZENCE men 服裝秀，政商、演藝、時尚藝文、設計及教育界等眾多名人將連袂閃耀盛會，全程網路直播，不能到現場的朋友亦能同步觀賞。

陳俊良SILZENCE men服裝秀直播看這裡：https://youtu.be/gd6_3SycVng



SILZENCE men秋冬時裝發表會(圖/品牌提供)



SILZENCE men秋冬時裝發表會(圖/品牌提供)



SILZENCE men秋冬時裝發表會(圖/品牌提供)