九孔寶寶搬新家 為今年放流努力長大

元宵節過後是新北市政府海洋資源復育園區九孔寶寶搬新家的時候， 109年底所繁殖的九孔寶寶，經過近4個月的浪板生活， 殼長已經達到1公分左右，為了更符合其成長需求， 寶寶們將搬到育成池中生活，在飼育人員細心照料下建康長大， 待寶寶們成長至殼長3公分時再放流到新北市海域， 以增裕新北市海洋生物資源。

新北市政府海洋資源復育園區培育的九孔寶寶從109年11月初孵 化至今，經歷了近四個月的浪板生活， 牠們以浪板上的微藻類為食物， 培育人員認真的將浪板上不利微藻類生長的大型藻類移除， 讓寶寶們能在充足的食物下順利成長。如今九孔寶寶的殼長已成長到 1-1.5公分左右，寶寶們的食量逐漸變大， 為了提供寶寶們適合的藻類，並讓它們學習適應底棲穴居的習性， 培育人員在育成池底層鋪設五腳磚，堆疊出類似礁岩洞穴的新窩， 再將吸附在浪板上的九孔輕輕的刷入育成池底層， 並開始投餵九孔最喜歡吃的龍鬚菜。 自南部養殖池採收上來的龍鬚菜會夾帶著一些泥沙， 培育人員需辛苦的將龍鬚菜清洗乾淨，剁成大約3至5公分的碎藻讓 九孔大寶寶們進食，同時也需要時常清洗育成池和加強換水， 讓九孔寶寶們可以在食物充足及乾淨的環境下長大。

漁業處長張麗珍表示，為增裕新北市海洋資源， 新北市政府海洋資源復育園區在每年11月初都會進行九孔幼苗的培 育，待九孔寶寶生長到殼長3公分時，邀請新北市轄內的中、 小學生合作放流到新北市海域，希望藉此增加海洋資源之餘， 也讓海洋保育及資源永續等觀念向下扎根。