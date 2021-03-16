三芝娃兒開春好彩頭 五感體驗在地生活

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
大自然是最棒的自然教室！三芝幼兒園藉由繪本閱讀，並直接帶幼兒到田野農作、煮食、繪畫，帶領孩子用五感體驗食物，建立孩子對食物深入的認識，讓學習經驗更貼近在地生活。
三芝幼兒園張鈺純園長談到，每年2、3月是三芝區蘿蔔盛產的季節，幼兒園的孩子都會唱「嘿喲！嘿喲！拔蘿蔔……」這首歌，但沒真的下田嘗試過。老師們在走讀之前，先透過繪本帶幼兒閱讀「胡蘿蔔忍者忍忍」生態繪本導讀，繪本不需文字，光是透過視覺就能令人產生身歷其境的感受、建立孩子們的先備知識，接著再帶著孩子走讀三和社區，親自體驗採收蘿蔔。寬廣的蘿蔔田中，孩子們賞花嬉戲、拔蘿蔔、田野寫生、煮蘿蔔五行湯，課程不侷限於教室，啟動幼兒對於自然生態的覺察能力，讓孩子透過故事及體驗，很快進入食育的世界。
施玟琴老師表示，「玩」是孩子們的天性，孩子們從蘿蔔田中漸漸中玩出興趣，並藉由團體討論加深、加廣孩子們的視野， 除了彼此分享外，也讓孩子使用畫筆用自己的方式紀錄下來。透過觀察與體驗，讓孩子們摸一摸蘿蔔，聽聽周圍的聲音，聞到泥土的芬芳，彩繪出他們眼中的山林田野。看著孩子滿足的模樣，老師們更致力將三芝在地文化融入教學課程，期待持續發光發熱。
幼兒園的師生一起在田裡探索，齊心協力拔蘿蔔，大小全憑運氣，增添許多樂趣，孩子們的笑聲此起彼落，整個蘿蔔田充滿著歡樂的氣氛。大班鄭筠潔說：「拔蘿蔔很有趣，摸摸蘿蔔的皮粗粗的，但是有香香的味道」，幼生簡睿達說：「最喜歡跟朋友到菜園拔蘿蔔，可以一起玩泥巴、又可以吃到好吃的蘿蔔！」。幼生陳思妍說：「來喔！好喝的現採的蘿蔔湯煮好囉。」老師與孩子共同以三芝在地的農作物，白蘿蔔、紅蘿蔔、香菇、玉米筍、蘿蔔葉，煮成「蘿蔔五行湯」，孩子們喝著健康美味的湯，吹著涼爽微風，享受著大自然的一切。
教育局表示，新北市長期推動在地化課程向下扎根，食農教育更是課綱的重要議題，三芝幼兒園積極參與食育教育行動，讓小朋友實際在生活中體驗學習，並落實食農體驗活動，教導孩子們守護家鄉的土地生態，讓大自然永續發展，也讓主題活動更具教育意義。