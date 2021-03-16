三芝娃兒開春好彩頭 五感體驗在地生活

大自然是最棒的自然教室！三芝幼兒園藉由繪本閱讀， 並直接帶幼兒到田野農作、煮食、繪畫，帶領孩子用五感體驗食物， 建立孩子對食物深入的認識，讓學習經驗更貼近在地生活。

三芝幼兒園張鈺純園長談到，每年2、3月是三芝區蘿蔔盛產的季節 ，幼兒園的孩子都會唱「嘿喲！嘿喲！拔蘿蔔……」這首歌，但沒真 的下田嘗試過。老師們在走讀之前，先透過繪本帶幼兒閱讀「 胡蘿蔔忍者忍忍」生態繪本導讀，繪本不需文字， 光是透過視覺就能令人產生身歷其境的感受、建立孩子們的先備知識 ，接著再帶著孩子走讀三和社區，親自體驗採收蘿蔔。 寬廣的蘿蔔田中，孩子們賞花嬉戲、拔蘿蔔、田野寫生、 煮蘿蔔五行湯，課程不侷限於教室， 啟動幼兒對於自然生態的覺察能力，讓孩子透過故事及體驗， 很快進入食育的世界。

施玟琴老師表示，「玩」是孩子們的天性， 孩子們從蘿蔔田中漸漸中玩出興趣，並藉由團體討論加深、 加廣孩子們的視野， 除了彼此分享外，也讓孩子使用畫筆用自己的方式紀錄下來。 透過觀察與體驗，讓孩子們摸一摸蘿蔔，聽聽周圍的聲音， 聞到泥土的芬芳，彩繪出他們眼中的山林田野。 看著孩子滿足的模樣，老師們更致力將三芝在地文化融入教學課程， 期待持續發光發熱。

幼兒園的師生一起在田裡探索，齊心協力拔蘿蔔，大小全憑運氣， 增添許多樂趣，孩子們的笑聲此起彼落， 整個蘿蔔田充滿著歡樂的氣氛。大班鄭筠潔說：「拔蘿蔔很有趣， 摸摸蘿蔔的皮粗粗的，但是有香香的味道」，幼生簡睿達說：「 最喜歡跟朋友到菜園拔蘿蔔，可以一起玩泥巴、 又可以吃到好吃的蘿蔔！」。幼生陳思妍說：「來喔！ 好喝的現採的蘿蔔湯煮好囉。」 老師與孩子共同以三芝在地的農作物，白蘿蔔、紅蘿蔔、香菇、 玉米筍、蘿蔔葉，煮成「蘿蔔五行湯」，孩子們喝著健康美味的湯， 吹著涼爽微風，享受著大自然的一切。

教育局表示，新北市長期推動在地化課程向下扎根， 食農教育更是課綱的重要議題，三芝幼兒園積極參與食育教育行動， 讓小朋友實際在生活中體驗學習，並落實食農體驗活動， 教導孩子們守護家鄉的土地生態，讓大自然永續發展， 也讓主題活動更具教育意義。