新北科技執法再立功 環保局水質感測器 逮獲畜牧場排污水

新北市環保局科技執法再立功！ 環保局透過水質感測器，即時監控林口溪流域內6家以上飼養牛、 豬等畜牧場的排放水狀況。近日發現感測器數值顯示水體數值異常、 疑似遭受污染，稽查人員預判排放廢污水模式後於13日啟動夜間蹲 點，終查獲一畜牧場廚餘槽體不斷有廢污水溢出， 未經處理由放流口逕行排出。現場依違反水污染防治法第7條告發並 令其立即停止排放，最高可處新臺幣2,000萬元罰鍰。

新北市環保局為強化全方位打擊水污染及治理能力， 申請行政院環境保護署補助， 針對轄下易遭受污染的河川或支流排水中佈建移動式水質感測器， 運用水質感測器機動特性，搭配電信通訊、水質分析及AI等技術， 長時間監測pH值、導電度、溫度及溶氧等水質數值， 全天候連續觀察水質變化情形。 近期感測器顯示林口溪流域相關數值異常， 推判畜牧場恐違法排放廢水，依據數值掌握排放廢污水模式後， 搭配稽查人員於13日啟動夜間蹲點。

環保局進一步說明，該畜牧場位處山林中，四周雜草叢生， 稽查人員為了這次行動，除了運用空拍機居高臨下掌控， 同步沿水路披荊斬棘探查。 先於隱蔽處觀察水質數據變化並不定時採樣， 自下游溯溪至河堤邊守株待兔一整晚，終在14日凌晨5時發現一畜 牧場廢污水少量排放，稽查人員隨即進行採樣並進場蒐證， 一舉查獲放置廚餘的槽體不斷有廢污水溢出， 夾雜廢水處理設施產生之污泥，未經處理由放流口逕行排出。 現場命業者立即啟動馬達返送排入設備處理，即不再有排放情事。

環保局表示，採集樣品已送檢驗， 將待檢測結果後依違反水污染防治法第7條規定告發， 最重可處新台幣2000萬罰鍰。業者也表示， 本次因外勞作業疏失，忘記啟動馬達，導致這次污染事件， 將封除場內該處排水口，避免未來再次發生。

環保局強調，河川污染稍縱即逝，為取得有利污染事證， 除有賴稽查人員現場判斷及經驗累積， 亦仰賴民眾掌握第一時間報案，留下相關具體資訊及位置， 才能有效找出污染源，避免污染情事持續發生。 也呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報 ，共同守護我們的環境與生活品質。

照片來源：新北市政府環保局提供