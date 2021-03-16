行情起跑 3月布局富邦越南正是好時機

過去10年外資年年買超越南股市，在資金淨流入加持之下， 越南股市多數收漲，富邦越南ETF(00885)擬任經理人楊貽 甯建議，考量資金寬鬆持續、且越南有望受惠貿易戰轉單效應， 目前是佈局越南股市的好時機，投資越南ETF參與越南股市， 是投資人最便利的選擇，不但交易手續簡便、交易成本相對較低、 變現靈活度亦佳，富邦越南(00885)是國內第一檔、 也是唯一的越南ETF，將於3/24起募集。

楊貽甯分析，越南1月下旬爆發新一波新冠肺炎本土疫情， 股市漲高之際出現獲利了結賣壓， 以及因交易量拉高使交易所系統無法負荷等因素， 造成第一季恐慌性下跌後V型反轉，富時越南30指數於季中拉回後 再次挑戰前高，市場仍多著眼於疫情趨緩後的經濟復甦， 同時本土疫情也在3月份受到控制，每日新增確認人數回到個位數。 越南今年仍將擺脫疫情影響列為政策重點，預計今年採購6000萬 劑疫苗，同時政策方向延續去年持續刺激經濟增長。

雖歷經FED緊縮貨幣及新冠疫情，但外資仍年年買超越南股市， 在資金淨流入加持之下，越南股市多數收漲。考量2021年資金寬 鬆持續、越南有望受惠貿易戰轉單效應，且新冠疫情逐漸受控下， 外資持續看好越南政府改革，預估資金將有望持續淨流入， 有利後市越南股市的表現。以富時越南30指數來說，僅2011及 2018年為下跌，其餘8年皆為正報酬，上漲機率達80%， 且最大漲幅甚至達50%以上，建議分散佈局建立長期部位。

楊貽甯認為，現在的越南就像1980年代的台灣，大家參與不了4 0年前的台灣，但現在進場投資富邦越南ETF(00885) ETF，可以藉由低廉成本，收穫越南經濟起飛的黃金時期。 在低利率時代，高報酬的商品越來越少，但越南指數年化報酬率仍有 9%以上，可說提供客戶一個長期投資的新選擇。

此外，越南因受惠人口及政策改革紅利加持下，市場預估2020年 ~2022年EPS年複合增長率高達19.1%居冠， 表現高於其他新興市場國家。其中富時越南30指數目前權重佔比前 三大產業—房地產、消費及金融，2021年EPS將分別增長16 %、29%及21%，足見富時越南30指數成分股具備長期成長潛 力與競爭優勢。

楊貽甯強調，富邦越南ETF(00885)所追蹤就是富時越南3 0指數，該指數在考量外資持股限制以及流動性後，精選30檔大型 股+流動性佳之股票，掌握未來投資越南的機會財， 投資人可輕鬆當越南30檔菁英的股東。 富邦越南同時也是國內首檔聚焦胡志明證券交易所股票之ETF， 具備相當的代表性，網羅具備消費紅利、改革紅利， 與受惠經濟增長之優質企業， 可說坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢， 在看好越南股市長線表現下，此時正是布局好時機。

2011年以來外資淨買超越南股市金額及股市報酬率的表現

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 1~2020

註：越南股市採用富時越南30指數。 歷史資料不代表本基金之走勢及績效。 過去績效不代表未來收益之保證。