中國駐法大使盧沙野「再撒野」 阻法議員訪台　台灣外交部：強烈譴責

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）惹怒駐在國政治圈前科累累的中國駐法國大使盧沙野，再度因荒謬行徑登上法國媒體報導，法媒爆料，盧2月中發信予法國參議員要求他取消正在籌備中的「國會訪台團」，據悉令參議員相當不滿，台灣外交部也予以強烈譴責！

去（2020）年4月，盧沙野強力吹捧中國對抗武漢肺炎疫情「勝利」，在使館官網刊登一篇文章，無證據指控法國輕漫疫情、相關人員棄死養老院病患，惹怒法國當局，法國外交部長召見盧沙野當面抗議。法媒發現，盧沙野文章中的有關養老院的案例，是截取法國一家媒體的報導，但該文舉例的是西班牙發生的事，被移植成法國案例，引發議論。

事隔不到一年，盧沙野再度撒野，引發法國政治圈不滿。中央社引用法國專門報導獨家政經情報的網路媒體「字母A」（La Lettre A）報導，中國駐法大使盧沙野2月18日發出一封關於台灣、且措辭嚴厲尖酸的信給執政黨共和前進黨（La Republique en Marche）參議員李察（Alain Richard），要求他取消正在籌備中、預計今夏將成行的國會訪台團。盧稱訪台團不僅將「破壞」這個原則，更會「向台獨勢力送出錯誤的訊息」。

據「字母A」的情報表示，盧沙野來函的語氣令李察非常不滿，而且參議院友台小組將會給予中國大使清楚的回覆。

對於盧沙野的威脅舉措，台灣外交部16日回應並強烈譴責，中國政府無所不用其極打壓台灣及我國友人，只會引起台灣人民對中國更深反感。在過去幾年兩岸關係背向而行，中國外交部門的戰狼行徑，就是最重要的原因。

談到籌組訪台團的參議員李察，外交部指出，李察已多次率團訪台，此外，台法國會互訪慣例行之有年，中方無權置喙。對李察主席在防疫無虞下率團訪問台灣的規劃，我國政府表達熱烈歡迎之意。

資深參議員李察曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，極受各界敬重。外交部表示，李察主席友台立場堅定，曾於2015年、2018年率團訪台，致力深化台法合作交流。