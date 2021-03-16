臺灣土地銀行新任董事長宣誓就職

臺灣土地銀行董事長宣誓典禮於3月16日上午10時於該行總行10樓第一會議室舉行，新任董事長謝娟娟宣誓就任，由財政部阮政務次長清華主持監誓。阮政務次長首先感謝土地銀行經營團隊過去幾年卓越的經營績效，也感謝該行全體同仁的努力與貢獻。謝董事長是位相當傑出的專業領導人，歷任臺灣銀行分行經理、總行企業金融部、授信審查部及財務部經理、總稽核及副總經理，銀行資歷完整；自108年起擔任土地銀行總經理，在任內積極責成相關單位落實執行經營政策，提升整體經營績效，對內部經營管理也提出許多具體改善措施，在各方面都有十分出色的表現。此次擔任土地銀行董事長，期待在謝董事長帶領下，土銀能持續加強對金融產業最新脈動的關注，強化土銀競爭力，創造客戶價值，擴大服務領域。

謝董事長於108年4月接任土銀總經理，除配合政策辦理各項存放款業務，並鞏固核心業務外，為應市場趨勢及提升該行競爭力，一直積極推動數位金融轉型及組織精簡。去年面對新冠肺炎疫情造成企業營運艱困的環境，土銀秉持不動產專業金融及豐厚熱忱之底蘊，依然在建築放款、房屋貸款、不動產信託、不動產證券化、金融資產證券化等多項業務，保持業界市占率第一；109年度獲利表現亦續維持百億佳績，稅前盈餘109.29億元，預算盈餘達成率115%，逾放比率0.15%、備抵呆帳覆蓋率1,065.02%，顯現土銀有效落實授信風險控管及貸後管理，並強化內部控制及法令遵循，維持銀行穩健經營，獲國際信評機構穆迪(Moody’s)給予台灣銀行業最高評級Aa3/P-1，評等展望更調升為「正向」。另若細數過去兩年土銀嶄獲的各項獎項，包括：政府服務獎優等、銀行業公平待客原則評核排名前20%、高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績優、資通安全稽核成績優等、電子金流業務最佳服務創新獎等。

展望未來，土銀將在恪遵法令及確保內稽內控有效性之前提下，提升數位金融科技在產品及服務運用的廣度及深度，與異業結合建立數位生活圈；除鞏固既有土建融核心業務外，並積極推展綠能、中小企業、新創等其他企金授信業務，以均衡授信產業結構，分散授信風險；同時靈活運用財務操作，多元化獲利來源，降低對利息收入之依賴；在人才培育方面，將建立具激勵效果之升遷考核制度，廣納各式跨產業人才；土銀將秉持誠信經營理念，將ESG精神納入授信及投資決策，友善對待各類利害關係人，積極落實企業社會責任，與國際趨勢接軌邁向永續經營發展。