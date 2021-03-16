憂新輪班制「變相減薪」•清明節連假拒加班　台鐵工會宜蘭分會：立場不變

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵企業工會宜蘭分會近200名會員，不滿上班制度改變、加班費減少，將在清明連假拒絕加班。雖然交通部長林佳龍強調會兼顧合理薪資及輪休，但分會今天(3/16) 表示，休假立場不變。

為落實週休二日，台鐵擬推動4輪3班制，但台鐵企業工會宜蘭分會近200名會員憂心成為變相減薪，擬在清明連假集體休假、拒絕加班，屆時恐影響台鐵運輸跟乘客權益。

雖然交通部長林佳龍15日已經說，會跟工會溝通，但台鐵企業工會宜蘭分會仍持續進行連署，要在清明連假「合法不出勤」。

華視新聞引述台鐵工會宜蘭分會理事長吳俊義說：「會一直持續到21日總數會統計出來，目前是2百左右。」

交通部長林佳龍昨(3/15) 表示，根據目前台鐵團體協約，相關輪班制度明年(2022年) 以前不會有變動，這幾年也增聘三千人，讓大家都能正常放假。相關員工可放心，未來也會兼顧合理薪資及輪休。有關台鐵員工在清明連假時要依法休假，可能影響疏運，希望台鐵員工及工會配合交通部的清明疏運。

中央社16日引述台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義說: 「林佳龍被騙了」。台鐵在去年8月就打破過去既有輪班制度，不讓許多站務人員加班，導致相關員工每個月平均收入減少約新台幣9000元。

吳俊義說，林佳龍的回應雖讓宜蘭分會感覺到善意，但林佳龍未全盤了解實際情況；宜蘭分會發起請假連署至今，交通部、台鐵都沒人過來關心，宜蘭分會的請假行動目前不會停止。

對於可能會影響到清明連假疏運，吳俊義表示，必須要先跟社會大眾致歉，但他們已經從去年8月忍到現在，原本他跟分會的會員討論，想先按兵不動，「只要不要差太遠、不要太誇張，大家都會忍耐」，但2月底見到3月班表時完全沒加班，才因此有連署請假的行動。

吳俊義12日曾說:「我們實在不得不戰，盼社會大眾見諒。」台鐵局肩負國定假日疏運任務，員工犧牲節慶陪伴家人的時間、在崗位上兢兢業業，但交通部與台鐵局卻為了節省經費，愧對員工，片面刪減收入，違反過去勞資雙方協議的輪班待遇條件，使得員工勞動條件愈來愈差。宜蘭分會的抵抗號召是為維護相關員工權益的不得已手段，希望符合勞動基準法保護的權利，屆時也希望受影響的民眾暫時改搭其他交通運輸工具。

據了解，這次響應員工不包括司機員等機務人員；若站務人員人力不足，將出現影響列車進站、民眾買票、缺少列車長等問題。

台鐵局12日則回應，依據勞基法規定，變更勞動條件須與工會協商取得同意，台鐵局將持續與台灣鐵路工會協商，未獲得工會同意前絕不會貿然實施。