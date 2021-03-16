調查：台灣青少年初次吸菸原因揭曉　逾三成第一根菸後便上癮

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)許多年輕人的第一根菸，可能僅是被同儕一句話慫恿:「要不要來一根菸，不抽不是朋友喔」，而開始漫長的菸齡，而難以戒斷。國健署提醒，千萬別因好奇或同儕壓力或為緩解課業壓力而嘗試吸菸，一口都不要嘗試。

依據國健署108年青少年吸菸行為調查，我國青少年第一次開始吸菸的原因，「好奇」、「別人吸跟著吸」及「紓解壓力」就佔了前三名。而青少年開始嘗試吸菸後，有逾三成的青少年（國中生30.8%，高中職學生38.5%）仍延續有吸菸之行為。

調查也發現，吸菸之青少年有約6成5在過去一年間有嘗試過戒菸之經驗(國中生65.3%，高中職學生66.4%)，有將近半數的青年抽菸者中，受到「朋友的幫助」最多（國中生為49.2%，高中職學生為49.9%），其次為「家人的幫助」(國中生為38%，高中職學生為32.9%)。顯示出青少年嘗試抽菸或戒菸過程中，朋友都是關鍵角色。

國健署說，青少年身邊的好友若有吸菸習慣，除了自己要勇敢拒菸外，建議鼓勵好友戒菸，避免菸害長期累積的影響，吸菸導致肺功能及循環功能變差，影響運動表現；長期吸菸導致皮膚變差、顯得衰老、口臭及牙齒變黃。呼籲青少年，當身邊有朋友請菸時，可以直接地表明「我不吸菸」拒當菸大頭、「為了顏值我不抽菸」，或用家人長輩為拒菸的擋箭牌。

青少年戒菸時，除了好友之間的鼓勵與家人的支持外，建議利用國健署提供的免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63），由受過專業訓練的諮商人員提供隱密性高的一對一戒菸諮詢，會為個人擬定專屬戒菸計畫，並以電話追蹤關心戒菸進展，陪伴走過戒除菸癮的過程。