台灣凱渥男模深夜運動心臟不適暈倒　送醫不治得年23歲

年僅23歲的男模張誌軒15日深夜運動時因主動脈剝離驟逝(圖翻攝自張誌軒Instagram) 年僅23歲的男模張誌軒15日深夜運動時因主動脈剝離驟逝(圖翻攝自張誌軒Instagram)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 年僅23歲的男模張誌軒15日深夜運動時因主動脈剝離驟逝

男模張誌軒時常在社群媒體Instagram分享生活照，熱愛唱歌的他也po出翻唱Justin Biber歌曲的錄影，讓不少粉絲大飽耳福，然而，喜愛健身的張誌軒卻在昨日運動時，因心血管疾病送醫不治，得年23歲。

張誌軒妹妹透過哥哥的Instagram發布限時動態宣告，誌軒在3月15日深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒，在救護車上已無生命跡象，抵達醫院後搶救失敗，很不幸的離開我們，醫生判定死因是主動脈剝離至血管阻塞。

噩耗傳出後湧入大量訊息，張誌軒妹妹強調，目前先回覆工作事宜，拜託大家不要去私訊她的父母親，請給他們時間好好處理。

凱渥在官方臉書上哀悼表示，活潑如你，總是用那迷人的微笑，渲染了周遭身邊的每一個人…這次，你很調皮地先走了一步，從今以後你的身影，停在我們的想念裡，誌軒，在天上的你…依舊要繼續歌唱，做一個魅力四射的天使!

活潑如你，總是用那迷人的微笑 渲染了周遭身邊的每一個人 明亮如你，總是帶著鮮活的歌聲 溫暖了有你相伴的每一段時光 這次，你很調皮地先走了一步 從今以後你的身影，停在我們的想念裡 誌軒，在天上的你… 依舊要繼續歌唱，做一個魅力四射的天使! #張誌軒 由凱渥 CatWalk 發佈於 2021年3月15日 星期一



(圖翻攝自張誌軒Instagram)



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