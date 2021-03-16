【聲東擊西•趁隙落跑】北台灣動物園又見脫逃事件　紅猴「男道」通緝追捕中

民眾發現紅猴「男道」的蹤跡，請保持安全距離，不要驚擾了動物，並立即通報臺北市立動物園 (原圖/台北市立動物園; TN後製) 民眾發現紅猴「男道」的蹤跡，請保持安全距離，不要驚擾了動物，並立即通報臺北市立動物園 (原圖/台北市立動物園; TN後製)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）繼小食蟻獸、石虎脫逃事件後，台北市立動物園今天(16日) 指出，紅猴「男道」昨（3/15) 趁保育員打開欄舍時脫逃，已設誘捕籠，並呼籲民眾若發現其蹤跡時保持安全距離，並通報動物園處理。

台北市立動物園聯絡電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。

動物園表示，「男道」是8歲又7個月大的雄性紅猴，牠體長約85公分，個性謹慎，平時可以接受保育員用手餵餅乾，不過若有陌生人靠近時會跳開保持一定的距離。

動物園初步評估，「男道」對民眾、動物及環境尚無危害風險，請社會大眾不用恐慌，若發現牠的蹤跡請保持安全距離、不要驚擾，並立即通報台北市立動物園處理。

動物園說明，昨上午約11時5分左右，保育員拉著水管準備清洗非洲動物區的紅猴欄舍時，1歲又7個月大的紅猴「儒安」趁著內舍門打開瞬間由陰暗處衝出至工作走道。

動物園指出，保育員見狀趕緊上前將「儒安」驅趕回欄舍，待在另一邊角落的「男道」趁這個空檔，推開沒被關緊的內舍門溜出去，往後方樹林逃逸。

動物園表示，保育員在「男道」脫逃後立即用對講機通報，但紅猴行動力非常敏捷，「男道」一下子就消失在樹林中。

動物園持續調派人力從不同路線大規模搜山，並在紅猴欄舍的內外側出入口、屋頂上方及「男道」可能經過的路徑上設置誘捕籠及紅外線照相機。

動物園在臉書PO文後, 有網友貼心留言說:

請保育員不要太自責，猴子真的會組隊聲東擊西，我就聽過認識的人被猴子一前一後夾擊搶走早餐的......

辛苦保育員了~~猴子太聰明了~~希望能順利把男道帶回來

晚餐時間到，搞不好就自己回來了

台北市立動物園去年(2020年) 9月發生小食蟻獸「小紅」帶著女兒脫逃事件，去年11月石虎「飛飛」鑽入人造仿岩破口脫逃，昨天再度發生動物脫逃事件。