奧斯卡入圍揭曉！大衛芬奇《曼克》提名之最　《父親》安東尼霍普金斯最年長入圍者

奧斯卡入圍名單公布，左起：蓋瑞歐德曼、安東尼霍普金斯、薇拉戴維絲、法蘭西絲麥朵曼(圖片來源:維基百科,采昌國際多媒體,迪士尼影業/製圖:T... 奧斯卡入圍名單公布，左起：蓋瑞歐德曼、安東尼霍普金斯、薇拉戴維絲、法蘭西絲麥朵曼(圖片來源:維基百科,采昌國際多媒體,迪士尼影業/製圖:Taiwan News)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第93屆奧斯卡金像獎於15日晚間揭曉入圍名單，頒獎典禮將於2021年4月25日舉行。

第93屆奧斯卡金像獎揭曉入圍名單，大衛芬奇執導的黑白傳記式電影《曼克》（Mank）獲10項提名，有望成為大贏家；此外，以《父親》入圍最佳男主角的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）更刷新紀錄，成為奧斯卡史上最年長的影帝入圍者！

美國名導大衛芬奇（ David Fincher）執導的《曼克》，在《最黑暗的時刻》飾演邱吉爾獲封影帝的蓋瑞歐德曼（Gary Leonard Oldman）、亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）、莉莉·柯林斯（Lily Collins）領銜主演，今年入圍最佳影片獎、最佳男主角獎、最佳導演獎等共十項提名，成為呼聲最高的奧斯卡大贏家，已於2020年12月4日在Netflix上線。



《曼克》預告(影/Youtube)

由83歲影帝安東尼霍普金斯主演的《父親》則入圍最佳影片獎、最佳男主角、最佳改編劇本共六項提名，以《真寵》（The Favourite）拿下影后寶座的奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）則獲最佳女配角獎提名，《父親》將在4月23日於台灣上映。

今年是安東尼霍普金斯第六度入圍奧斯卡演技獎項，更是他繼1996年《白宮風暴》（Nixon）之後，睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝，打破李察法恩沃斯（Richard Farnsworth）在79歲那年，以《史崔特先生的故事》（The Straight Story）入圍影帝的紀錄，成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者。



現年83歲安東尼霍普金斯主演的《父親》入圍奧斯卡最佳影片獎、最佳男主角、最佳改編劇本共六項提名(圖/采昌)



奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）被提名最佳女配角獎(圖/采昌)

同樣入圍六項獎項的大片包含《遊牧人生》（Nomadland）、《夢想之地》（Minari）、《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）、《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）及《靜寂的鼓手》（Sound of Metal）。

值得一提的是，今年共有兩位女導演入圍最佳導演獎，分別為趙婷（Chloe Zhao）執導的《遊牧人生》以及艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）的《花樣女子》（Promising Young Woman）。

重點獎項名單

最佳男主角獎

里茲阿邁德（Riz Ahmed）／《靜寂的鼓手》

查維克博斯曼（Chadwick Boseman）／《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）／《父親》

蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）／《曼克》

史蒂芬連（Steven Yeun，音譯）／《夢想之地》

最佳女主角獎

薇拉戴維絲（Viola Davis）／《藍調天后》

安德拉黛（Andra Day）／《美國與比莉哈樂黛》（The United States vs. Billie Holiday）

凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）／《女人碎片》（Pieces of a Woman）

法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）／《游牧人生》

凱莉墨里根（Carey Mulligan）／《花漾女子》

最佳男配角獎

薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）／《芝加哥七人案：驚世審判》

丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）／《猶大與黑色彌賽亞》

小萊斯利奧多姆（Leslie Odom, Jr.）／《邁阿密的一夜》（One Night in Miami）

保羅拉西（Paul Raci）／《靜寂的鼓手》

拉肯思史坦費德（LaKeith Stanfield）／《猶大與黑色彌賽亞》

最佳女配角獎

瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）／《芭樂特電影續集》（Borat Subsequent Moviefilm）

葛倫克蘿絲（Glenn Close）／《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）

奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）／《父親》

亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）／《曼克》

尹汝貞（Youn Jung-jung）／《夢想之地》

最佳導演獎

湯瑪斯凡提柏格（Thomas Vinterberg）／《醉好的時光》（Another Round）

大衛芬奇（David Fincher）／《曼克》

鄭李爍（Lee Isaac Chung）／《夢想之地》

趙婷（Chloe Zhao）／《游牧人生》

艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）／《花樣女子》

最佳影片獎

《父親》（The Father）

《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）

《曼克》（Mank）

《夢想之地》（Minari）

《游牧人生》（Nomadland）

《花漾女子》（Promising Young Woman）

《靜寂的鼓手》（Sound of Metal）

《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）

最佳原創劇本

《猶大與黑色彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳動畫片獎

《1/2的魔法》（Onward）

《飛奔去月球》（Over the Moon，暫譯）

《笑笑羊大電影：外星人來了》（A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon）

《靈魂急轉彎》（Soul）

《狼行者》（Wolfwalkers，暫譯）