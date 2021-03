奧斯卡入圍揭曉！大衛芬奇《曼克》提名之最　《父親》安東尼霍普金斯最年長入圍者

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 第93屆奧斯卡金像獎於15日晚間揭曉入圍名單,頒獎典禮將於2021年4月25日舉行。

第93屆奧斯卡金像獎揭曉入圍名單,大衛芬奇執導的黑白傳記式電影《曼克》(Mank)獲10項提名,有望成為大贏家;此外,以《父親》入圍最佳男主角的安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)更刷新紀錄,成為奧斯卡史上最年長的影帝入圍者!

美國名導大衛芬奇( David Fincher)執導的《曼克》,在《最黑暗的時刻》飾演邱吉爾獲封影帝的蓋瑞歐德曼(Gary Leonard Oldman)、亞曼達·塞佛瑞(Amanda Seyfried)、莉莉·柯林斯(Lily Collins)領銜主演,今年入圍最佳影片獎、最佳男主角獎、最佳導演獎等共十項提名,成為呼聲最高的奧斯卡大贏家,已於2020年12月4日在Netflix上線。



《曼克》預告(影/Youtube)

由83歲影帝安東尼霍普金斯主演的《父親》則入圍最佳影片獎、最佳男主角、最佳改編劇本共六項提名,以《真寵》(The Favourite)拿下影后寶座的奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)則獲最佳女配角獎提名,《父親》將在4月23日於台灣上映。

今年是安東尼霍普金斯第六度入圍奧斯卡演技獎項,更是他繼1996年《白宮風暴》(Nixon)之後,睽違25年再度問鼎奧斯卡影帝,打破李察法恩沃斯(Richard Farnsworth)在79歲那年,以《史崔特先生的故事》(The Straight Story)入圍影帝的紀錄,成為奧斯卡有史以來最年長的影帝入圍者。



現年83歲安東尼霍普金斯主演的《父親》入圍奧斯卡最佳影片獎、最佳男主角、最佳改編劇本共六項提名(圖/采昌)



奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)被提名最佳女配角獎(圖/采昌)

同樣入圍六項獎項的大片包含《遊牧人生》(Nomadland)、《夢想之地》(Minari)、《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)、《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)及《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)。

值得一提的是,今年共有兩位女導演入圍最佳導演獎,分別為趙婷(Chloe Zhao)執導的《遊牧人生》以及艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)的《花樣女子》(Promising Young Woman)。

重點獎項名單

最佳男主角獎

里茲阿邁德(Riz Ahmed)/《靜寂的鼓手》

查維克博斯曼(Chadwick Boseman)/《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)

安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)/《父親》

蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)/《曼克》

史蒂芬連(Steven Yeun,音譯)/《夢想之地》

最佳女主角獎

薇拉戴維絲(Viola Davis)/《藍調天后》

安德拉黛(Andra Day)/《美國與比莉哈樂黛》(The United States vs. Billie Holiday)

凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)/《女人碎片》(Pieces of a Woman)

法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)/《游牧人生》

凱莉墨里根(Carey Mulligan)/《花漾女子》

最佳男配角獎

薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)/《芝加哥七人案:驚世審判》

丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)/《猶大與黑色彌賽亞》

小萊斯利奧多姆(Leslie Odom, Jr.)/《邁阿密的一夜》(One Night in Miami)

保羅拉西(Paul Raci)/《靜寂的鼓手》

拉肯思史坦費德(LaKeith Stanfield)/《猶大與黑色彌賽亞》

最佳女配角獎

瑪麗亞巴卡洛娃(Maria Bakalova)/《芭樂特電影續集》(Borat Subsequent Moviefilm)

葛倫克蘿絲(Glenn Close)/《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)

奧莉薇雅柯爾曼(Olivia Colman)/《父親》

亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)/《曼克》

尹汝貞(Youn Jung-jung)/《夢想之地》

最佳導演獎

湯瑪斯凡提柏格(Thomas Vinterberg)/《醉好的時光》(Another Round)

大衛芬奇(David Fincher)/《曼克》

鄭李爍(Lee Isaac Chung)/《夢想之地》

趙婷(Chloe Zhao)/《游牧人生》

艾美爾拉德芬內爾(Emerald Fennell)/《花樣女子》

最佳影片獎

《父親》(The Father)

《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

《曼克》(Mank)

《夢想之地》(Minari)

《游牧人生》(Nomadland)

《花漾女子》(Promising Young Woman)

《靜寂的鼓手》(Sound of Metal)

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

最佳原創劇本

《猶大與黑色彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《靜寂的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳動畫片獎

《1/2的魔法》(Onward)

《飛奔去月球》(Over the Moon,暫譯)

《笑笑羊大電影:外星人來了》(A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon)

《靈魂急轉彎》(Soul)

《狼行者》(Wolfwalkers,暫譯)