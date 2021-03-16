台灣食藥署公布9項違規商品　美國葡萄糖胺錠含量不足一半 2.5萬錠邊境攔下

科林頓貿易從美國進口逾2萬5千錠高力健錠，被驗出每錠葡萄糖胺含量比業者宣稱的少了一半。（食藥署提供） 科林頓貿易從美國進口逾2萬5千錠高力健錠，被驗出每錠葡萄糖胺含量比業者宣稱的少了一半。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（16）日公布邊境查驗違規名單，除了從日本進口的抹茶、安康魚肝、韓國的番茄、義大利的奇異果被驗出農藥、重金屬超標，美國進口的高力健錠還被驗出葡萄糖胺含量不到宣稱的一半，逾2.5萬錠遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格產品清單，共有9款產品違規遭退運或銷毀。

根據不合格食品清單，科林頓貿易股份有限公司從美國進口45.7公斤、逾2萬5千錠高力健錠（MEGA GLUCOSAMINE TABLET），驗出每錠葡萄糖胺只有255.7mg/錠，比業者宣稱的500mg/錠少了一半。

除此之外，還有幾項生鮮蔬果、中藥材等被檢出重金屬、殘留農藥超標，包括：

昇洋物流從日本靜岡進口4公斤抹茶粉驗出農藥氟大滅超標 金順代公司從中國進口的210公斤的筷子驗出甲醛-三聚氰胺樹脂蒸發殘渣超標 富帆商店從日本北海道進口1913公斤的安康魚肝則被驗出重金屬鎘超標 億瓏貿易從印尼進口76.25公斤的麻瘋柑葉(卡菲萊姆葉)驗出殘留農藥丁基滅必蝨、佈飛松、陶斯松及大利松皆超標 嘉駿食品從韓國進口3600公斤的番茄驗出殘留農藥賽安勃超標 瑋峰貿易從泰國進口3210公斤的砂仁(殼砂仁)驗出殘留農藥超標 喬亦公司從義大利進口逾1萬8千公斤的奇異果驗出殘留農藥依芬寧超標 開淇物聯網開發公司從泰國進口291公斤的綠蘆筍驗出殘留農藥草殺淨超標

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受記者電話聯訪時表示，「高力健錠」是近6個月以來首件驗出成分不符規定的葡萄糖胺成分產品，將加強抽驗頻率至20%到50%。

陳慶裕說，日本進口的茶葉、安康魚肝則是近期不合格名單的常見違規品項，將針對特定業者、特定產地產品加強抽驗，避免問題食品流入市面。