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台灣首批AZ疫苗3/17完成檢驗•醫護施打意願約33%　陳時中: 將與專家研議國際現況與施打時程

目前第一波醫護施打意願調查約有六萬人願意施打，第一線人員占43%，第二線人員28%，整體意願大約33%。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/16 14:53
立法院會16日繼續邀請行政院長蘇貞昌（中）率各部會官員進行施政總質詢，衛福部長陳時中（左）、原民會主委夷將‧拔路兒（右）列席備詢。中央社...

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布，今天(3/16) 無新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，累計台灣確診數維持990例。

目前台灣已取得11.7萬劑AZ疫苗，將提供第一線醫護人員使用，何時開打，備受關注。台視新聞報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今(16) 日上午到立法院備詢前重申，基本上我國認定AZ疫苗仍然是安全的，雖然有幾國暫停施打，對我們來說時程不會受到影響

至於目前第一波醫護施打意願調查約有六萬人願意施打，第一線人員占43%，第二線人員28%，整體意願大約33%。

華視新聞引述陳時中說，等到3月17日食藥署檢驗完成後，才會考慮是否施打的問題，檢驗完兩天內會開專家會議，就現在國際情況，做整體檢討，再向外界報告。

報導另引述台灣感染症醫學會理事長黃立民指出：

「疫苗出現血栓以前是沒有聽過，這是一個全新的事件，所以大部分政府採取的措施就是，我們等一個有公信力的機構，做出一份調查報告，再來決定這個疫苗該怎麼處理，是繼續推還是暫緩。」

(華視新聞)

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