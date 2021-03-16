台灣潛艦國造「紅區裝備」拜登批准 邱國正：已獲輸出許可

2019年海軍潛艦國造專用廠房動土典禮，首度對外公開擁有X型尾舵潛艦構型的未來國造 潛艦的原型艦模型。 2019年海軍潛艦國造專用廠房動土典禮，首度對外公開擁有X型尾舵潛艦構型的未來國造 潛艦的原型艦模型。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣軍方人士近日向媒體透露，包括戰鬥系統、輔助系統與聲納等國造潛艦的「紅區裝備」輸出許可已全數獲得，國防部長邱國正16日在立法院受訪證實傳言，但到貨時程仍未知。

國防部編列逾百億元台幣的「潛艦國造」原型艦造艦案，去年11月底正式開始建造，關鍵「紅區」主裝備係向美方以「商購」方式申請，包括洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司的「戰鬥系統整合」、雷神（Raytheon）公司所製造的「數位式聲納系統」獲，遲至近日才全數取得拜登政府同意

自由報導，美國拜登政府在今年二月同意最後一項輸出許可，延續協助台灣提升防衛能力的政策方針。不過，立委、專家直指，各項裝備能否如期運抵台灣、協力廠商如何安全查核與認證，都將是潛艦國造成敗的關鍵因子。

邱國正16日在立法院受訪時證實，輸出許可已經獲得，但期程方面還要照程序走，不能打包票什麼時候會到貨，這點國軍相當關切。邱也說，長期以來包括軍售等，都是依據需求和情勢，按照步伐來走，並沒有考量什麼政治方面的問題，呼籲外界勿再做這方面深入的解讀。

根據台灣國軍規劃，若一切順利預計2024年完工下水，經各項驗證過關後才會交付海軍並服役，成為台海防衛關鍵戰力。