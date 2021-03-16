華郵認1月舊聞「錯誤引述川普」已更正　FOX諷新聞做假

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）去年11月美國總統大選，數個搖擺州計票出現局勢逆轉現象，其中拜登的普選票在喬治亞州領先川普約0.3%，依規定須重新計票，不過《華盛頓郵報》（The Washington Post）今年初報導，指川普施壓調查人員企圖影響計票結果，事件發生2個月後，一份公布的錄音檔還原實況，也還給川普清白，華郵據此道歉，而原始報導的標題和內文已於日前更正。

根據錄音檔所還原的對話，川普沒有如華郵1月9日所報導，要求選務調查人員去發現「詐欺行為」。

當時《華盛頓郵報》的報導中，指川普去年12月23日向喬治亞州選務調查員施壓，要求找到喬治亞州的「詐欺行為」，她將能因此成為「民族英雄」。不過，事件發生2個月後，喬治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）公布川普與這名選務調查人員的通話錄音。

拉芬斯伯格說，華郵「錯誤引述」川普的話，川普沒有要求選務調查人員去發現「詐欺行為」，以及調查人員將成為「民族英雄」的話。錄音顯示，川普當時告訴調查員應該去調查富爾頓郡（Fulton County），將會在那裡發現「不誠實」的現象，並告訴對方正在做「美國現在最重要的工作」。

《華盛頓郵報》則是在3月15日，悄悄地大幅度更正報導，並在媒體揭露後才回應原始報導的標題和內文已經更正，並刪除那些錯誤引用川普的陳述。

保守派、親共和黨的福斯新聞15日用諷刺的標題酸《華郵》：「所以，他們捏造川普說的話囉」。