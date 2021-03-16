台灣人日常的「便當」 竟然救了離鄉背井的「白俄羅斯」正妹模特兒！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 一位在台灣從事模特兒工作的16歲白俄羅斯少女，在接受台灣YouTuber專訪時表示，自己最感謝的食物就是台灣菜色多樣的「便當」。身高175的她表示，便當盒裡豐富的食物，不僅讓離鄉背井的她不用擔心要吃什麼，也讓遠在白俄羅斯的母親相當放心。

根據《不要鬧工作室》(不要鬧 Stop Kiddin' Studio)15日最新發布的專訪影片(如下) ，年僅16歲的白俄羅斯少女Marika H，13歲就意識到，待在白俄羅斯沒有前途。14歲時突然有個當模特兒的機會，她毅然決定來台灣發展。

Marika剛來台灣時，因為只會一點點中文，所以無法自己點餐，吃飯時就是跟著片場的工作人員一起吃便當。

她第一次點的便當主菜是雞肉，但完全沒料到拿到便當時, 裡面除了雞腿，還有青菜，白飯跟豆腐。

因為白俄羅斯沒有像台灣這樣的便當，Marika當場傻眼，一度還以為菜色增加了，是不是還要多付錢。因為當時她身上沒帶太多錢......總而言之, 後來她幾乎天天吃「便當」。現在她已經會用標準的中文說出「便當」2字，自己也會到餐廳點菜買便當了。

《白羅斯女孩14歲離家來台》直言台灣便當救了我 Taiwanese Lunchbox Saves Me by Stopkiddinstudio

《不要鬧工作室》影片截圖

雖然年僅16歲，Marika 已經會說7種語言: 包括俄文、白俄羅斯語、烏克蘭語、英文、中文、日文、韓文等。她也學會用閩南語說「好吃」。

Marika說, 她覺得台灣的便當文化真的很方便，也拯救了她，因為這讓她在工作時，完全不用擔心要吃什麼，所有的菜色都集中在一個便當盒中，而且很美味。

此外便當豐富的菜色，也讓Marika遠在白俄羅斯的母親十分放心，因為看到Marika傳回的便當照片，有蛋、蔬菜跟肉，營養均衡，Marika甚至希望有一天，她的媽媽能來台灣，跟女兒一起品嚐台灣便當的滋味。

被問及是否想家時，Marika表示雖然想家，但是由於白俄羅斯平均月薪是4000元台幣，她希望能幫家人在故鄉買間公寓，而在台灣才比較有機會能完成夢想。