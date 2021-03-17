〈時評〉台灣荒唐警察故事何其多

無可諱言，在各行各業職場上，都難免出現害群之馬。其中，諸如最需要愛心的托嬰中心與幼兒園工作者，竟然對毫無自衛能力的嬰幼兒施暴凌虐；神職人員，竟然在教堂內對天真無邪的男童伸出狼爪；法官，竟然跟作奸犯科者密集宴飲酬酢；政戰情報人員，竟然當起敵對國家的間諜等等，在在令人髮指！

至於近年來頻傳的警察變小偷、變毒梟，因為反差實在太大，吾人側目之外，不知要何以名之了！像李哲銘在擔任蘭嶼分駐所所長期間，竟然涉入載運超過1400公斤（市價估計超過30億元）的毒品走私案；像台北市松山分局發現有人涉嫌在網路聊天室內販毒，逮到該名毒販後，發現其身分赫然是刑事局警官；像私吞詐騙集團車手120萬元贓款的2名基隆市警員，竟然連同另外2名警員在偵辦其他毒品案件時，有志一同涉嫌「以多報少」，暗槓毒品；像涉及槍擊「館長」陳之漢的竹聯幫寶和會，其前會長邵柏傑經查緝到案後，其價值不菲的AP精品名錶，竟然在新北市刑警大隊宣告不翼而飛，逼得新北市刑大只好以50萬元與邵男和解。

新北市刑大雖遍尋不著邵男的AP精品名錶，近日倒傳出在備勤室天花板搜出內裝「改造手槍1把、多包安毒、海洛因」，卻未記載明確編號、承辦人的公文封。據稱：是刑大10年前搬遷駐地時，原承辦員警便宜行事，將裝了槍毒證物的公文封亂丟，經其他員警發現後擔心證物遺失，乃於搬遷後先行暫收在天花板──承辦警員對犯罪證物不當回事的匪夷所思程度，讓人大開眼界；而第三者發現無頭證物公文封後，SOP不是積極找尋承辦員警取回或直接向上呈報，還沒安全地方擺（放顯眼處怕被順手牽羊嗎），只好藏備勤室「天花板」（是束之高閣的意思嗎）「以防遺失」（還真的一放十年沒遺失），如此天才神邏輯真是扯到不行！

上開警員們的荒唐行徑，跟黑道有何兩樣？為免劣幣驅逐良幣、一粒屎壞了一鍋粥，對害群之馬，警界當局有啥家醜外不外揚的？該汰除、該送法辦，做就是了，否則，對多數奉公守法的，既不公平，更是無形的傷害！

（作者為新竹教育大學退休副教授）