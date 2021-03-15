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美國務卿與巴拉圭總統進行通話　外交部感謝肯定台灣防疫貢獻

美國國務卿布林肯與巴拉圭阿布鐸總統昨（14）日進行通話，美方呼籲巴國持續與台灣合作抗疫，台灣外交部對此表示回應。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/03/15 20:32
巴拉圭因疫苗及基礎藥物的短缺，導致醫護不敢再接受病患至加護病房，此也引發民眾不滿爆發抗議衝突，衛生部長辭職。(圖/美聯社)

巴拉圭因疫苗及基礎藥物的短缺，導致醫護不敢再接受病患至加護病房，此也引發民眾不滿爆發抗議衝突，衛生部長辭職。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國國務卿布林肯與巴拉圭阿布鐸總統昨（14）日進行通話，美方呼籲巴國持續與台灣合作抗疫，台灣外交部對此表示回應。

紐約時報報導指出，今年三月初，成千上萬民眾怒走上巴拉圭首都亞松森（Asuncion）街頭抗議政府處理武漢肺炎疫情不當，當地爆發嚴重警民衝突，衛生部長胡利奧·馬佐雷尼（Julio Mazzoleni）更被迫下台以示負責。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）14日進行通話，重申美國會協助巴拉圭人民，更強調，要繼續與包含台灣在內的民主區域全球夥伴合作，以克服全球肆虐的新冠疫情、打擊貪腐並增加政府透明度及可信度。

除對此表達由衷感謝外，外交部強調，巴拉圭是南美洲重要友邦，長期以來台巴兩國在各領域密切合作，台灣將秉持同舟共濟精神，並持續結合美國等理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，協助巴拉圭等友邦對抗武漢肺炎疫情蔓延，促進巴國整體經濟社會發展。

外交部發言人歐江安回應，台灣與巴拉圭有著牢固的友誼，台灣政府將秉持著遇到困難時團結一心的精神，並在能力所及的範圍內盡力協助盟友對抗武漢肺炎。
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更新時間 : 2021-03-15 21:22 GMT+08:00

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