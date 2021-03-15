新北市補助換購電動二輪車方案出爐 汰舊換新最高補助1萬9千元

新北市環境保護局於今(15)日公告為期2年( 110及111年)之電動機車補助方案，預計每年投入約1.56 億元，補助汰舊換購或新購電動機車，環保局表示， 民眾如汰舊換購電動機車，每輛最高補助9,000元， 加上環保署補助每輛3,000元及工業局每輛補助7,000元， 最高可申請1萬9千元補助款；如新購電動機車，每輛最高補助4, 000元，加上環保署及工業局補助，最高可申請1萬1千元補助款 ，若為中低收入戶，無論新購或換購電動機車新北市將額外加碼補助 1萬元，補助方案即日起開始受理申請，一般民眾每年限額1萬2千 輛，中低收入戶則不限額。

環保局說明，新北市去(109)年度電動機車增長數為六都第一， 達6萬6,250輛，成長率為38%， 為加速民眾汰舊換購一至四期燃油機車，提高電動機車數，規劃11 0至111年兩年補助期程方案，預估電動機車總數將自6.6萬輛 提升至11.4萬輛，預期可減少17.5萬輛老舊機車， 使新北市電動機車年成長率平均達30%以上，另新北市、 臺北市及桃園市為共同生活圈， 針對換購或新購電動機車補助金額也調整為一致， 即換購電動機車每輛最高補助9,000元， 新購電動機車每輛最高補助4,000元，只要購車日期為110年 1月1日（含當日）以後，且購車時車主需已設籍新北市滿一年， 均可追溯辦理。

環保局表示，補助方案亦針對電動輔助自行車提供補助， 一般民眾新購可補助500元，中低收入戶補助3,000元； 若汰舊換新電動自行車，一般民眾最高可補助2,200元， 中低收入戶最高可補助7,000元，無論新購或換購電動(輔助) 自行車均不限額。

環保局提醒，電動機車補助名額有限， 將依送件順序收件至額滿為止，今(110)年度申請方式改為線上 申請，可至環保局網站補助專區下載申請表格， 填寫後至線上申辦系統完成申請流程。環保局呼籲，請仍持有一至四 期燃油機車的市民朋友把握機會，踴躍響應汰換老舊機車， 並多加搭乘大眾運輸工具， 共同為空污改善及空氣品質維護盡一份心力。 相關申請方式可至新北市機車汰舊換新補助網(網址：https: //reurl.cc/nnqL9v)查詢， 或電洽機車汰舊換新補助專線(02)29651501。