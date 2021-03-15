三重一村樂活創意家Bluecat 求婚大作戰開啟浪漫皮革之路

空軍三重一村樂活創意家駐村計畫， 是為鼓勵藝術創作者勇於追求夢想，開放4間眷舍作為駐村空間。 其中17號眷舍的Bluecat工作室， 是由有著浪漫職人性格的樂活創意家許成瑋進駐， 承襲細緻的皮革工藝，並以嚴選原料品質聞名。這樣的他， 當初會如此一頭栽進皮革的世界，竟是與終身大事有關。

今年38歲的許成瑋，畢業於雲科大工業設計學系， 同時也是土生土長的在地三重人，在6年前為了累積求婚時的影片素 材，特意買了智慧型手機，由於價格不菲， 於是想買合適的皮套來保護手機，尋遍各處卻苦無滿意的皮套， 反倒決心自己動手做，結果竟是一頭栽進了皮革的世界。

許成瑋笑說，當時為了做出自己滿意的皮套， 參閱了許多書籍自學研究， 為此還比購入手機花上好幾倍的金錢與心力， 連當時的未婚妻黃筱穎都加入討論，沒想到後來他不只做出興趣， 還做出了心得，甚至毅然決然的創立了自己的皮革品牌，至今已經5 個年頭。

黃筱穎則是略帶羞澀的說， 最巧的是空軍三重一村還是兩人剛交往時的約會地點之一。 許成瑋補充，因為自己是在地三重人， 兩人有空閒時就會騎著機車在三重大街小巷亂晃， 意外發現這個別具氛圍的秘境，當時就希望可以為在地有所貢獻， 沒想到多年後，加入了樂活創意家的駐村計畫， 算是實現多年來的心願。

許成瑋強調，家庭式工廠曾是三重繁榮景象的象徵，而新生代的Bl uecat將在地老師傅的工藝串接，發揚在地職人文化， 使前來參觀的民眾可以看到一張皮革原貌，如何透過設計師的雙手， 將純粹的傳統工藝，用新的設計思維從製版、裁皮、 一針一線的縫紉，打造出細緻的手工皮革製品，並嚴選原料品質， 累積良好的口碑。

工作室內也展示執業中的二戰時代老車縫機， 是許成瑋特意尋來的古董機型，為了讓車縫製品時能穩定品質， 甚至發揮工業設計所學，親自與好友研究改機，並保留齒輪痕， 搭配嚴選的日本車縫線，讓製品更有復古的風味。 現在踏入工作室內，就可聽到這台阿嬤年紀的老車縫機， 執業時的答答車縫聲，似乎講述著時光的故事。

Bluecat工作室開放時間為每週六、日的園區開放時間090 0-1800，除了可以參觀手工皮革製品的製作過程外， 還能參加親手體驗的課程，更多詳情請上空軍三重一村網站或Blu ecat Leatherware 藍色貓．手工皮革製品臉書粉絲團查詢。

照片來源：新北市文化局提供