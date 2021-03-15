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三重一村樂活創意家Bluecat 求婚大作戰開啟浪漫皮革之路

By 台灣英文新聞
2021/03/15 17:26
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

空軍三重一村樂活創意家駐村計畫，是為鼓勵藝術創作者勇於追求夢想，開放4間眷舍作為駐村空間。其中17號眷舍的Bluecat工作室，是由有著浪漫職人性格的樂活創意家許成瑋進駐，承襲細緻的皮革工藝，並以嚴選原料品質聞名。這樣的他，當初會如此一頭栽進皮革的世界，竟是與終身大事有關。

今年38歲的許成瑋，畢業於雲科大工業設計學系，同時也是土生土長的在地三重人，在6年前為了累積求婚時的影片素材，特意買了智慧型手機，由於價格不菲，於是想買合適的皮套來保護手機，尋遍各處卻苦無滿意的皮套，反倒決心自己動手做，結果竟是一頭栽進了皮革的世界。

許成瑋笑說，當時為了做出自己滿意的皮套，參閱了許多書籍自學研究，為此還比購入手機花上好幾倍的金錢與心力，連當時的未婚妻黃筱穎都加入討論，沒想到後來他不只做出興趣，還做出了心得，甚至毅然決然的創立了自己的皮革品牌，至今已經5個年頭。

黃筱穎則是略帶羞澀的說，最巧的是空軍三重一村還是兩人剛交往時的約會地點之一。許成瑋補充，因為自己是在地三重人，兩人有空閒時就會騎著機車在三重大街小巷亂晃，意外發現這個別具氛圍的秘境，當時就希望可以為在地有所貢獻，沒想到多年後，加入了樂活創意家的駐村計畫，算是實現多年來的心願。

許成瑋強調，家庭式工廠曾是三重繁榮景象的象徵，而新生代的Bluecat將在地老師傅的工藝串接，發揚在地職人文化，使前來參觀的民眾可以看到一張皮革原貌，如何透過設計師的雙手，將純粹的傳統工藝，用新的設計思維從製版、裁皮、一針一線的縫紉，打造出細緻的手工皮革製品，並嚴選原料品質，累積良好的口碑。

工作室內也展示執業中的二戰時代老車縫機，是許成瑋特意尋來的古董機型，為了讓車縫製品時能穩定品質，甚至發揮工業設計所學，親自與好友研究改機，並保留齒輪痕，搭配嚴選的日本車縫線，讓製品更有復古的風味。現在踏入工作室內，就可聽到這台阿嬤年紀的老車縫機，執業時的答答車縫聲，似乎講述著時光的故事。

Bluecat工作室開放時間為每週六、日的園區開放時間0900-1800，除了可以參觀手工皮革製品的製作過程外，還能參加親手體驗的課程，更多詳情請上空軍三重一村網站或Bluecat Leatherware 藍色貓．手工皮革製品臉書粉絲團查詢。

三重一村樂活創意家Bluecat 求婚大作戰開啟浪漫皮革之路

照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-03-15 21:22 GMT+08:00

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