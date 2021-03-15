全國唯一模擬聯合國紮根至國小 12國36位小小外交官暢談國際疫情合作

新北市為全國唯一模擬聯合國推動課程向下紮根至國小的縣市， 第四屆國小模擬聯合國會議於今(15) 日於新北市淡水國小上午舉辦，共6校36位學生齊聚一堂， 於籌組的「世界衛生大會(WHA)模擬會議室」遵照議事規則， 暢談國際議題-「新型冠狀病毒肺炎的因應與合作機制」。 各國國家代表清一色皆是國小高年級學生，儼然是「小大人」 版的模擬聯合國。

本次活動以模擬世界衛生大會於109年5月19日在瑞士舉行國際 會議模式，研議近年來全世界最共同關切的議題－ 新型冠狀病毒疫情衝擊因應與合作機制，讓學生角色扮演， 學習分別以不同國家立場思考不同的考量與決策。 本次計有淡水國小、光榮國小、頭湖國小、鷺江國小、蘆洲國小、 瑞芳國小等6校參加，在會場上學生彷彿外交官般， 小手拿著會議資料，振振有詞辯論，並筆記要點，隨時應變備戰。 例如會場中巴西的聯合國「大使」 向各國解釋政府目前已執行的禁令及防疫措施， 及避免防疫影響到國家經濟的政策；中午休息時間，越南「代表」 正接受「媒體」專訪，表達各國以防疫為優先， 共同嚴守邊境管制禁令與共享疫苗。與會代表堅定表達各國立場， 又要嘗試與他國進行協商，導向對我方有利方向， 並爭取國際媒體曝光。

光榮國小林信宏主任表示，訓練過程最大挑戰在於聚焦主題意識， 在有限時間內爭取表達代表立場及優勢條件， 很高興學生們上場都有出色的表現。而臨場須在短時間內掌握要點、 鏗鏘有力說服對方，也是培訓另一重點， 像義大利代表光榮國小楊郁璇同學每天放學返家後在鏡子前一遍遍練 習，才能克服上台恐懼在現場侃侃而談。

擔任新加坡代表的鷺江國小郭光晏同學表示， 為了撰寫立場文件而大量蒐集新加坡資料， 包括國際地位與政府訂定的防疫對策；擔任美國代表的淡水國小陳亭 好同學則說，她學會站在不同國家觀點看待新冠肺炎議題， 啟發她思考的角度。 會議最後12國共36位小小外交官共同起草聯署中文版條文， 透過國際合作方案，協助各國度過疫情危機。

值得一提的是， 積穗國小109年起培訓共50名小小記者報導校園公共事務， 今日擔任起「國際連線採訪記者」， 全神貫注帶著童音對著現場報導，新聞專業架式十足，另外「 大會主席團」則由南山高中及崇光女中6位模聯社團同學擔任， 主持會議並帶領小學生進行討論，在場師長看了紛紛舉起大拇指。

教育局張明文局長表示， 新北市自104學年度起將模擬聯合國計畫向下紮根至國小， 透過培訓課程介紹模擬聯合國會議及議事規則， 並教導學生蒐集國際議題、撰寫會議資料，並藉由舉辦大會，讓學生 透過角色扮演擔任各國外交官，體驗國際會議中與各國協商的過程， 擬出國際合作草案，培養學生具備國際領導、思考能力、 口語表達能力，增進學生國際素養。